Chelsea đè bẹp Hull City 4-0 tại FA Cup: Pedro Neto lập hat-trick trong ngày Rosenior trở lại Tại vòng 4 FA Cup, Chelsea giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Hull City. Pedro Neto tỏa sáng với cú hat-trick trong khi HLV Liam Rosenior khẳng định vị thế tại đội bóng mới.

Chelsea đã khẳng định sức mạnh vượt trội tại vòng 4 FA Cup bằng chiến thắng 4-0 trước Hull City ngay trên sân khách MKM. Trong ngày trở lại đầy cảm xúc của HLV Liam Rosenior, Pedro Neto đã trở thành tâm điểm với cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, giúp đội bóng thành London tiến bước vào vòng tiếp theo.

Rosenior đã thắng đậm đội bóng cũ.

Pedro Neto và sự biến ảo trong sơ đồ của Rosenior

Trong bối cảnh thiếu vắng ngôi sao chủ lực Cole Palmer, HLV Liam Rosenior đã đưa ra quyết định táo bạo khi xếp Pedro Neto chơi ở vị trí số 10. Sự linh hoạt này đã mang lại hiệu quả tức thì khi cầu thủ người Bồ Đào Nha liên tục khai thác các khoảng trống nơi hàng phòng ngự Hull City. Neto kết thúc trận đấu với một cú hat-trick, lời đáp trả đanh thép cho những hoài nghi về vị thế của anh tại Stamford Bridge trước sự cạnh tranh từ các tân binh tiềm năng như Estevao hay Geovany Quenda.

Rosenior không tiếc lời ca ngợi học trò sau trận đấu: "Với tôi, Pedro Neto là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Điều tôi trân trọng nhất ở cậu ấy, ngoài tài năng thiên bẩm, chính là sự hy sinh tuyệt đối cho tập thể. Cậu ấy đóng vai trò then chốt trong mục tiêu của chúng tôi ở phần còn lại của mùa giải."

Cuộc hồi hương đầy chuyên nghiệp tại MKM

Trận đấu mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc đối với Liam Rosenior, người từng gắn bó 7 mùa giải với Hull City trên cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Dù có khoảng 20 người thân và bạn bè có mặt trên khán đài sân MKM lạnh giá, Rosenior đã gạt bỏ tình cảm riêng để duy trì sự chuyên nghiệp tối đa. Ông thực hiện đến 7 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, minh chứng cho sự dũng cảm và quyết tâm khẳng định năng lực trước những chỉ trích cho rằng ông chỉ là "người được dựng lên" bởi tập đoàn BlueCo.

Hull City là đội bóng đặc biệt với Rosenior.

Chiến thắng này nâng thành tích của Rosenior lên 8 trận thắng trong 11 trận cầm quân gần nhất. Đây là con số thống kê ấn tượng, giúp củng cố niềm tin của người hâm mộ Chelsea vào vị chiến lược gia 41 tuổi. Dù đội nhà thua đậm, các cổ động viên Hull City vẫn dành cho Rosenior sự đón tiếp nồng hậu, thậm chí yêu cầu ông vẫy tay chào vào cuối trận.

Thống kê chuyên môn và tác động

Chelsea đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, dập tắt mọi hy vọng của Hull City chỉ sau một giờ thi đấu. Sự áp đảo được thể hiện qua tỷ số 4-0 và cách các cầu thủ Chelsea luân chuyển bóng nhịp nhàng. Đối với Rosenior, việc đánh bại đội bóng cũ không chỉ là tấm vé đi tiếp tại FA Cup mà còn là tuyên ngôn về triết lý bóng đá hiện đại, linh hoạt mà ông đang xây dựng tại London.

Sau trận đấu, Rosenior đã chia sẻ khoảnh khắc thân mật với người đồng nghiệp Sergej Jakirovic và chủ sở hữu Hull City, Acun Illicali. Sự chuyên nghiệp đi kèm với thái độ tôn trọng quá khứ đã giúp Rosenior ghi điểm trong mắt giới chuyên môn, khẳng định ông là một trong những bộ não chiến thuật đáng xem nhất tại bóng đá Anh hiện nay.