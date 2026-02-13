Chelsea đối đầu Hull City: Ba nhân tố then chốt cần nắm bắt cơ hội đá chính Chuyến làm khách tại Hull City là bài kiểm tra quan trọng cho Mamadou Sarr, Jorrel Hato và Liam Delap trong việc khẳng định vị thế tại đội hình Chelsea.

Chuyến làm khách đến sân của Hull City không chỉ là một trận đấu cúp thông thường mà còn là cơ hội để HLV Liam Rosenior đánh giá lại chiều sâu đội hình Chelsea. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, việc xoay tua là tất yếu, tạo điều kiện cho những "kép phụ" bước ra ánh sáng để chứng minh giá trị thực sự trước ban huấn luyện.

Mamadou Sarr: Sự trở lại của nhà vô địch AFCON

Trận đấu gặp Hull City được kỳ vọng là bước ngoặt cho Mamadou Sarr, trung vệ vừa được Chelsea gọi trở lại sớm từ Strasbourg sau nửa mùa giải cho mượn ấn tượng. Dù đã có tên trên băng ghế dự bị trong các trận gặp Wolves và Leeds, cầu thủ 20 tuổi vẫn chưa có cơ hội ra sân kể từ khi trở về London.

Mamadou Sarr có thể đá chính trước Hull City.

Sarr không phải là cái tên xa lạ với HLV Liam Rosenior, người từng dẫn dắt anh thi đấu thăng hoa tại Ligue 1. Với hành trang là chức vô địch Châu Phi (AFCON) cùng đội tuyển Senegal, Sarr đang sở hữu sự tự tin và bản lĩnh thi đấu vượt bậc. HLV Rosenior cũng đã công khai xác nhận khả năng đá chính của cậu học trò cũ, nhấn mạnh rằng Sarr đã thấu hiểu hoàn toàn các yêu cầu chiến thuật của ông.

Jorrel Hato: Giải pháp đa năng cho hàng thủ

Khác với Sarr, Jorrel Hato đã bắt đầu tìm được chỗ đứng trong đội hình Chelsea dưới triều đại mới. Bản hợp đồng từ Ajax từng gặp khó khăn trong giai đoạn đầu nhưng đã lột xác hoàn toàn kể từ khi Rosenior nắm quyền. Sự đa năng là vũ khí lợi hại nhất của hậu vệ 19 tuổi này.

Hato gây ấn tượng thời gian qua.

Hato có thể đảm nhiệm tốt cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái, đặc biệt quan trọng khi Marc Cucurella đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Từng ghi bàn thắng đầu tiên dưới thời Rosenior bằng cú vô lê vào lưới Charlton, tuyển thủ Hà Lan đang chứng minh anh không chỉ là phương án dự phòng mà còn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính thường xuyên.

Liam Delap: Áp lực từ mức phí 30 triệu bảng

Trong số các cầu thủ cần chứng tỏ mình, Liam Delap là người chịu áp lực lớn nhất. Tiền đạo 23 tuổi chuyển đến từ Ipswich với mức giá 30 triệu bảng nhưng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Joao Pedro. Phong độ cao của đối thủ cạnh tranh đã giới hạn đáng kể thời gian ra sân của Delap.

Delap cần tỏa sáng để đập tan áp lực.

Tuy nhiên, sân vận động của Hull City là nơi mang lại nhiều kỷ niệm đẹp cho Delap, khi anh từng thi đấu bùng nổ tại đây dưới dạng cho mượn mùa giải 2023/24. Với vỏn vẹn 2 bàn thắng ghi được cho Chelsea tính đến thời điểm này, trận đấu tới là cơ hội không thể tốt hơn để tiền đạo này tìm lại bản năng sát thủ và khẳng định vị trí trong kế hoạch dài hạn của The Blues.

Nhìn chung, màn trình diễn của bộ ba này tại Hull không chỉ quyết định tấm vé đi tiếp của Chelsea mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đội hình mà HLV Liam Rosenior đang nỗ lực xây dựng cho giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.