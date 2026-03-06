Chelsea đối mặt bóng ma tài chính với khoản lỗ kỷ lục 354 triệu bảng từ UEFA Báo cáo từ UEFA tiết lộ Chelsea lỗ ròng 354 triệu bảng, mức cao nhất lịch sử bóng đá Anh, đặt đội bóng London trước nguy cơ nhận án phạt tài chính nặng nề.

Chelsea đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng khi báo cáo mới nhất từ UEFA xác nhận khoản lỗ khổng lồ 354 triệu bảng (tương đương 407 triệu euro). Đây là mức lỗ hàng năm cao nhất từng được ghi nhận bởi một câu lạc bộ Anh, vượt qua cả kỷ lục buồn 197 triệu bảng của Manchester City thiết lập vào năm 2011.

Chelsea đối mặt án phạt tài chính.

Cú sốc tài chính và nguy cơ án phạt kép

Dữ liệu từ cơ quan quản lý bóng đá châu Âu xuất hiện như một "gáo nước lạnh" dội vào ban lãnh đạo tại Stamford Bridge. Con số 354 triệu bảng tồi tệ hơn rất nhiều so với những dự báo nội bộ trước đó, làm dấy lên những lo ngại về khả năng tuân thủ các quy tắc tài chính nghiêm ngặt của Ngoại hạng Anh và UEFA.

Đáng chú ý, Chelsea từng vi phạm quy định của UEFA giai đoạn 2022-2024 và phải nộp phạt kỷ lục 31 triệu euro (26,8 triệu bảng). Với tình hình tài chính hiện tại, đội bóng thành London đang phải đối mặt với nguy cơ nhận thêm án phạt bổ sung có thể lên tới 60 triệu euro (52 triệu bảng) nếu không thể cải thiện bảng cân đối kế toán trong bốn năm tới.

Phân tích nguyên nhân: Đội hình đắt giá và bộ máy cồng kềnh

Mặc dù chi tiêu ròng cho chuyển nhượng trong mùa giải trước chỉ ở mức 39 triệu bảng nhờ hoạt động thanh lý cầu thủ hiệu quả, nhưng Chelsea lại gánh chịu áp lực lớn từ chi phí khấu hao và quỹ lương. Đội hình của The Blues mùa trước được đánh giá là đắt giá nhất lịch sử bóng đá với tổng chi phí đầu tư lên tới 1,5 tỷ bảng.

Fernandez là bản hợp đồng bom tấn của Chelsea.

Quỹ lương của câu lạc bộ đã phình to lên mức 387 triệu bảng, chỉ đứng sau Liverpool và Manchester City tại Premier League. Bên cạnh đó, việc quy mô nhân sự tăng vọt lên 1.169 người cùng chi phí vận hành tăng hơn 50% (đạt 240 triệu bảng) đã biến Chelsea thành bộ máy cồng kềnh nhất giải đấu. Trong khi đó, doanh thu lại sụt giảm đáng kể do vắng mặt tại Champions League và thiếu hụt nhà tài trợ áo đấu chính thức.

Chiến thuật lách luật và niềm tin của giới chủ Mỹ

Để đối phó với Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR), giới chủ Chelsea đã áp dụng những phương thức tài chính táo bạo. Họ tiên phong trong việc ký hợp đồng siêu dài hạn lên đến 8,5 năm cho các ngôi sao như Enzo Fernandez để chia nhỏ mức khấu hao phí chuyển nhượng hàng năm.

Hơn nữa, Chelsea còn thực hiện các giao dịch bán tài sản nội bộ đầy tranh cãi như bán hai khách sạn cạnh sân vận động giá 76,5 triệu bảng và bán đội nữ cho công ty mẹ với giá 198,7 triệu bảng. Tuy nhiên, UEFA đã từ chối công nhận các khoản lợi nhuận từ việc bán tài sản cho công ty con, dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa báo cáo nội bộ và báo cáo của cơ quan này.

HLV Liam Rosenior của Chelsea.

Mặc dù các lỗ hổng tài chính đang dần bị siết chặt, ban lãnh đạo Chelsea vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai. Chiến lược mới của đội bóng bao gồm tái cấu trúc hợp đồng dựa trên thành tích, hợp tác với công ty công nghệ AI IFS và tìm kiếm các hợp đồng tài trợ trị giá trên 60 triệu bảng mỗi mùa. Quan trọng nhất, Chelsea khẳng định sẽ không buộc phải bán đi những ngôi sao chủ chốt như Cole Palmer hay Moisés Caicedo để cân bằng sổ sách.