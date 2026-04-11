Chelsea đối mặt ngọn núi Man City: Hy vọng nào cho thầy trò Liam Rosenior tại Stamford Bridge? Man City đang duy trì phong độ hủy diệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, trái ngược hoàn toàn với một Chelsea khủng hoảng nhân sự và đối mặt nguy cơ lập kỷ lục buồn.

Manchester City hành quân tới Stamford Bridge vào lúc 22h30 ngày 12/4 với mục tiêu duy nhất: giành trọn 3 điểm để duy trì áp lực nghẹt thở lên ngôi đầu của Arsenal. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, đoàn quân của Pep Guardiola đang thể hiện bản lĩnh của một nhà vua, trái ngược hoàn toàn với sự bất ổn và tổn thất lực lượng nghiêm trọng bên phía đội chủ nhà Chelsea.

Man City được đánh giá cao hơn Chelsea vào thời điểm hiện tại.

Bản lĩnh của những nhà vua tháng 4

Lịch sử Ngoại hạng Anh đã chứng minh Manchester City cực kỳ nguy hiểm trong giai đoạn nước rút. Đội chủ sân Etihad đang sở hữu thống kê đáng kinh ngạc khi giành chiến thắng tới 28 trong tổng số 31 trận gần nhất diễn ra vào tháng 4 tại đấu trường này. Sau khi thâu tóm chức vô địch EFL Cup và vùi dập Liverpool 4-0 tại FA Cup, sự tự tin của "The Citizens" đang ở mức cao nhất.

Mặc dù đang kém Arsenal 9 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận, mỗi cuộc đối đầu từ nay đến cuối mùa với Man City đều được coi như một trận chung kết. Bản lĩnh trận mạc và chiều sâu đội hình vượt trội giúp đội khách được đánh giá cao hơn hẳn trong chuyến hành quân đến London lần này.

Chelsea và nỗi lo kỷ lục buồn từ năm 1998

Trái ngược với phong độ thăng hoa của đối thủ, Chelsea đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Dưới thời tân HLV Liam Rosenior, dù vừa có chiến thắng giải tỏa tại FA Cup, nhưng tại Ngoại hạng Anh, "The Blues" đã để thua 4 trận liên tiếp. Đáng lo ngại hơn, nếu tiếp tục thất bại và không ghi được bàn thắng vào lưới Man City, Chelsea sẽ lần đầu tiên kể từ năm 1998 trải qua 3 trận thua trắng liên tiếp tại giải quốc nội.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội chủ sân Stamford Bridge. Manchester City đã duy trì chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp trước Chelsea trên mọi đấu trường. Lần cuối cùng sắc xanh thành London được hưởng niềm vui chiến thắng đã từ trận chung kết Champions League mùa giải 2020-21.

Cuộc chiến chiến thuật và nhân sự

Chelsea bước vào trận đấu với danh sách bệnh binh kéo dài và sự vắng mặt đáng tiếc của Enzo Fernandez do án treo giò nội bộ. Những trụ cột như Reece James, Levi Colwill hay Bynoe-Gittens vẫn chưa thể tái xuất, đặt ra bài toán khó cho HLV Rosenior trong việc xây dựng hệ thống phòng ngự trước sức tấn công bão táp của đối thủ.

Về phía Man City, dù thiếu vắng Ruben Dias và Josko Gvardiol ở hàng thủ, Pep Guardiola vẫn có trong tay những quân bài thay thế chất lượng. Chiến thuật kiểm soát bóng tuyệt đối với sự dẫn dắt của Rodri và Bernardo Silva sẽ là chìa khóa để bóp nghẹt khu trung tuyến của Chelsea.

Haaland và Palmer là 2 ngôi sao nổi bật nhất của 2 đội.

Điểm nóng trên sân

Erling Haaland vs Fofana - Adarabioyo: Tiền đạo người Na Uy vừa lập hat-trick thứ 12 cho Man City và sẽ là thử thách cực đại cho cặp trung vệ của Chelsea.

Cole Palmer vs CLB cũ: Palmer vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea. Khả năng sáng tạo của anh sẽ quyết định tính đột biến trong các pha phản công của đội chủ nhà.

Máy quét Rodri: Nếu Moises Caicedo và Andrey Santos không thể hạn chế tầm hoạt động của Rodri, Chelsea sẽ hoàn toàn mất quyền kiểm soát thế trận.

Đội hình dự kiến

Đội bóng Đội hình (Sơ đồ) Chelsea Sanchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Santos, Caicedo; Neto, Palmer, Estevao; Pedro (4-2-3-1) Man City Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland (4-2-3-1)

Với sự chênh lệch rõ rệt về cả phong độ lẫn lực lượng, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn lối chơi thực dụng, lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, trước một Man City đang vào phom và đầy bản lĩnh, Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ một lần nữa bị chinh phục bởi đoàn quân của Pep Guardiola.