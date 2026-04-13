Chelsea đối mặt rủi ro lớn nếu chiêu mộ Marc Casado từ Barcelona Với mức giá 26 triệu bảng, Marc Casado từng là mục tiêu hàng đầu của Chelsea, nhưng sự sa sút phong độ nghiêm trọng khiến thương vụ này trở thành một bước đi đầy mạo hiểm.

Chelsea đang bước vào một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động với ưu tiên hàng đầu là cải tổ tuyến giữa. Nhu cầu này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết sau khi Enzo Fernandez bị treo giò nội bộ và bày tỏ nguyện vọng gia nhập Real Madrid. Trong bối cảnh đó, cái tên Marc Casado của Barcelona một lần nữa xuất hiện trong danh sách mục tiêu của đội bóng thành London.

Từ niềm hy vọng của Barcelona đến sự sa sút khó hiểu

Vào cuối mùa giải 2024-25, Marc Casado nổi lên như một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất châu Âu. Với nguồn năng lượng dồi dào, khả năng phòng ngự cơ động và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cầu thủ 22 tuổi này từng khiến nhiều ông lớn tại Ngoại hạng Anh phải khao khát. Thời điểm đó, Barcelona kiên quyết giữ chân "viên ngọc" của mình trước mọi lời đề nghị.

Casado từng được xem là mục tiêu hàng đầu của Chelsea.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã xoay chuyển 180 độ. Đội bóng xứ Catalonia hiện sẵn sàng để Casado ra đi với mức giá khoảng 30 triệu euro (26 triệu bảng). Đáng chú ý, sự cởi mở này không đến từ việc họ muốn thu lợi nhuận, mà bắt nguồn từ thực trạng phong độ báo động của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Những con số thống kê đầy rủi ro

Phân tích sâu vào chuyên môn, phong độ của Casado đã lao dốc không phanh. Từ vị thế trụ cột tương lai, anh chỉ được đá chính đúng một lần trong mười trận gần nhất. Các chỉ số quan trọng như thu hồi bóng giảm tới 50%, tỷ lệ thua tranh chấp tay đôi tăng cao và khả năng sáng tạo gần như biến mất.

Casado hiện đã sa sút phong độ.

Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể đến từ di chứng tâm lý hoặc thể trạng sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối mùa trước. Dù lý do là gì, đây vẫn là một bài toán hóc búa cho hệ thống tuyển trạch của Chelsea. Việc bỏ ra 26 triệu bảng cho một cầu thủ đang khủng hoảng niềm tin là một canh bạc đầy rủi ro, ngay cả khi nó phù hợp với chiến lược mua cầu thủ trẻ của giới chủ The Blues.

Cơ hội ép giá hay sai lầm chuyển nhượng?

Hiện tại, Chelsea gần như không có đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này. Manchester United đã rút lui, trong khi Wolves – đội bóng duy nhất còn quan tâm – đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Điều này cho phép đại diện London có ưu thế trên bàn đàm phán để ép giá thấp hơn nữa.

Dù vậy, khi người hâm mộ Chelsea đang kỳ vọng vào những bản hợp đồng giàu kinh nghiệm để ổn định đội hình, việc rước về một tài năng đang mất phương hướng có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho sự phát triển của đội bóng trong mùa giải tới.