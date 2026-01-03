Chelsea được khuyên chiêu mộ Darwin Nunez: Liệu có là 'Dennis Bergkamp mới' tại Stamford Bridge? Huyền thoại Marcel Desailly tin rằng Darwin Nunez có thể lột xác sự nghiệp nếu gia nhập Chelsea, tương tự như cách Dennis Bergkamp từng tỏa sáng sau khi rời Inter Milan.

Trong nỗ lực tìm lại vị thế tại Ngoại hạng Anh, Chelsea vừa nhận được một lời khuyên đầy bất ngờ từ huyền thoại Marcel Desailly. Nhà vô địch World Cup 1998 đã thúc giục đội bóng cũ chiêu mộ Darwin Nunez, tiền đạo đang khoác áo Al-Hilal, với niềm tin rằng chân sút người Uruguay sẽ trở thành một "Dennis Bergkamp mới" nếu được đặt vào đúng môi trường tại Stamford Bridge.

Cơ hội hồi sinh cho Darwin Nunez tại London

Hành trình của Darwin Nunez tại xứ sở sương mù từng là một câu chuyện đầy thăng trầm. Sau thương vụ bom tấn trị giá 64 triệu bảng từ Benfica, tiền đạo này đã có 143 lần ra sân cho Liverpool và ghi được 40 bàn thắng. Dù từng góp công giúp "The Kop" vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2024-25, sự thiếu ổn định đã khiến anh phải rời Anfield để sang Saudi Pro League đầu quân cho Al-Hilal.

Desailly cho rằng Nunez hoàn toàn có thể trở thành Dennis Bergkamp mới.

Tại Trung Đông, Nunez ghi được 9 bàn sau 24 trận. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Karim Benzema đã khiến anh mất vị trí chính thức trong danh sách thi đấu của Al-Hilal. Ở tuổi 26, khao khát trở lại bóng đá đỉnh cao châu Âu của Nunez đang lớn hơn bao giờ hết, và Stamford Bridge được xem là bến đỗ tiềm năng để anh tìm lại bản năng sát thủ.

Bài học từ Dennis Bergkamp và Roberto Carlos

Marcel Desailly tin rằng Nunez đang rơi vào tình cảnh tương tự như Dennis Bergkamp tại Inter Milan hay Roberto Carlos trong những ngày đầu sự nghiệp – những thiên tài bị thui chột sự tự tin do môi trường không phù hợp.

Nunez đã có kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

"Tôi thực sự khuyên Chelsea nên mua Nunez. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, thông minh và chỉ cần môi trường thích hợp để tỏa sáng," Desailly chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng tiền đạo người Uruguay cần được bao quanh bởi những tiền vệ sáng tạo, những người sẵn sàng tung ra đường chuyền ngay khi anh thực hiện bước chạy, thay vì sự chần chừ làm lỡ nhịp tấn công.

Chiến lược tái thiết của Chelsea và bài toán Cole Palmer

Việc chiêu mộ Nunez có thể là bước đi chiến lược đối với HLV Liam Rosenior, đặc biệt khi tương lai của ngôi sao số một Cole Palmer đang bị đặt dấu hỏi trước sự quan tâm từ Manchester United. Desailly cho rằng nếu Palmer muốn rời đi, Chelsea nên để anh ra đi với mức phí lớn nhằm tái đầu tư vào những cầu thủ phù hợp hơn với triết lý mới.

Hiện tại, Chelsea đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém Manchester United 3 điểm. Bên cạnh mục tiêu lọt vào top 4, đội bóng thành London cũng đã tiến vào vòng 1/8 Champions League. Sự xuất hiện của một tiền đạo giàu tiềm năng và đã có kinh nghiệm tại Premier League như Nunez có thể cung cấp thêm hỏa lực cần thiết để "The Blues" chinh phục những danh hiệu lớn trong tương lai gần.