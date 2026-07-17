Chelsea được khuyên chiêu mộ Marcus Rashford để thay thế Alejandro Garnacho Trong bối cảnh Alejandro Garnacho sắp gia nhập AS Roma, chuyên gia Andy Townsend tin rằng Marcus Rashford là bản hợp đồng lý tưởng cho Chelsea với giá 35 triệu bảng.

Kỷ nguyên của tân HLV Xabi Alonso tại Stamford Bridge đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ về nhân sự. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là viễn cảnh chia tay tài năng trẻ Alejandro Garnacho sau một mùa giải không đáp ứng được kỳ vọng tại phía tây London.

Sự kết thúc chóng vánh của Garnacho tại Chelsea

Gia nhập Chelsea với mức giá 40 triệu bảng từ Manchester United, Alejandro Garnacho từng được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn sắc bén bên hành lang cánh. Tuy nhiên, cầu thủ 22 tuổi này đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Việc không thể thích nghi với hệ thống chiến thuật và gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đá chính khiến cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ đều đi đến thống nhất về một cuộc chia tay.

Hiện tại, AS Roma tại Serie A được cho là bến đỗ tiềm năng nhất của Garnacho. Việc rời bỏ môi trường khắc nghiệt tại Ngoại hạng Anh để tìm kiếm cơ hội hồi sinh sự nghiệp tại Italy được xem là quyết định hợp lý cho tiền đạo trẻ này.

Rashford từng được đồn đoán là mục tiêu của Chelsea trong quá khứ. Ảnh: Getty Images.

Marcus Rashford: Phương án nâng cấp với giá hời

Để khỏa lấp khoảng trống mà Garnacho để lại, cựu tiền vệ Andy Townsend đã đưa ra một gợi ý đầy sức nặng: Marcus Rashford. Ngôi sao người Anh hiện đang trong tình trạng tương lai bất định sau khi Barcelona quyết định không mua đứt anh để dồn lực chiêu mộ Anthony Gordon.

Theo Townsend, Rashford là một sự nâng cấp đáng kể về mặt đẳng cấp so với những nhân sự hiện tại của Chelsea. Ông nhấn mạnh: "Tôi nghĩ Marcus Rashford sẽ cải thiện đội hình của Chelsea, cậu ấy chắc chắn là một sự nâng cấp so với Alejandro Garnacho. Con số chúng ta đang nói đến là khoảng 35 triệu bảng. Tôi rất ngạc nhiên khi không ai đến đón cậu ấy với số tiền đó".

Bài toán kinh tế và tính ổn định

Dù có mức giá chuyển nhượng khá thấp so với giá trị thực tế, rào cản lớn nhất đối với Chelsea chính là mức thù lao khổng lồ của Rashford. Tuy nhiên, giới chuyên môn tin rằng chân sút sắp bước sang tuổi 29 có thể chấp nhận điều chỉnh lương để tìm kiếm một môi trường thi đấu ổn định trước khi mùa giải mới khởi tranh.

So với những cái tên như Jadon Sancho hay chính Garnacho – những cầu thủ thường xuyên bị chỉ trích vì sự thiếu ổn định – Rashford sở hữu kinh nghiệm dày dặn và đã chứng minh được năng lực tại các đấu trường đỉnh cao như La Liga hay Champions League. Trong sơ đồ chiến thuật linh hoạt của Xabi Alonso, một tiền đạo cánh có khả năng đột phá và dứt điểm đa dạng như Rashford có thể là mảnh ghép hoàn hảo để đưa Chelsea trở lại vị thế vốn có.

Với kỳ chuyển nhượng hè đang bước vào giai đoạn quyết định, việc Chelsea có quyết tâm theo đuổi thương vụ này hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng đàm phán lương bổng và sự ưu tiên của HLV Alonso trong việc xây dựng lại hàng công.