Chelsea gia nhập cuộc đua giành Cristian Romero của Tottenham với giá 43 triệu bảng Chelsea sẵn sàng cạnh tranh với Arsenal, Inter Milan và Barcelona để chiêu mộ trung vệ Cristian Romero với mức giá 43 triệu bảng từ Tottenham Hotspur.

Chelsea đang chuẩn bị tạo nên bước ngoặt lớn trên thị trường chuyển nhượng khi nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Cristian Romero bên phía Tottenham Hotspur. Mức giá để sở hữu ngôi sao người Argentina được định ra vào khoảng 43 triệu bảng.

Xabi Alonso và bài toán gia cố hàng thủ Chelsea

Tân HLV Xabi Alonso đang thể hiện quyết tâm làm mới hệ thống phòng ngự của The Blues. Dù đội bóng đã ở rất gần việc hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ Maxence Lacroix từ Crystal Palace, ban lãnh đạo Chelsea vẫn muốn đưa về thêm một trung vệ đẳng cấp hàng đầu.

Động thái này xuất phát từ tình hình nhân sự bất ổn tại Stamford Bridge: Trevoh Chalobah đang rục rịch ra đi, Axel Disasi không còn nằm trong kế hoạch, trong khi Wesley Fofana thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương dai dẳng. Việc chiêu mộ một trung vệ dày dặn kinh nghiệm như Romero sẽ giúp hàng thủ Chelsea trở nên vững chắc hơn ở mùa giải mới.

Biến động nhân sự tại Tottenham mở đường cho thương vụ

Tottenham sẵn sàng bán Cristian Romero nếu được giá. Ảnh: Getty.

Theo Corriere dello Sport, ban lãnh đạo Tottenham đã sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Cristian Romero. Dù hợp đồng của tuyển thủ Argentina vẫn còn thời hạn kéo dài đến năm 2029, Spurs vẫn cởi mở với khả năng bán đứt anh ngay trong kỳ chuyển nhượng này.

Sự xuất hiện của tân binh Jan Paul van Hecke đến từ Brighton đã khiến vị thế của Romero thay đổi đáng kể. Trung vệ 28 tuổi dù vẫn được đánh giá là một trong những ngôi sao phòng ngự hàng đầu thế giới, nhưng không còn giữ được suất đá chính nghiễm nhiên trong hệ thống chiến thuật của HLV Roberto De Zerbi.

Lợi thế của Chelsea trước các đối thủ cạnh tranh

Cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ người Argentina hiện thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn như Barcelona, Inter Milan và Arsenal. Tuy nhiên, các đối thủ cạnh tranh đều đang gặp phải những trở ngại riêng.

Barcelona chịu rào cản lớn về tài chính cùng các quy định đăng ký cầu thủ phức tạp. Inter Milan thể hiện sự chủ động khi tích cực xúc tiến đàm phán trực tiếp. Về phía Arsenal, dù họ xem Romero là phương án gia tăng chiều sâu lý tưởng sau chấn thương của William Saliba, mối quan hệ thù địch truyền kiếp giữa hai đội bóng Bắc London khiến Tottenham gần như không bao giờ đồng ý bán trụ cột cho đại kình địch. Tình thế này tạo ra cơ hội cực kỳ rộng mở để Chelsea vượt lên chiếm ưu thế.