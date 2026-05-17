Chelsea gục ngã tại chung kết FA Cup: Thử thách cực đại chờ đón Xabi Alonso Thất bại 0-1 trước Manchester City tại Wembley không chỉ là một trận thua, mà còn là lời cảnh báo đanh thép về sự rệu rã của Chelsea trước khi Xabi Alonso chính thức tiếp quản.

Việc Chelsea chuẩn bị bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng là một bước đi đầy tham vọng của giới chủ Blueco. Tuy nhiên, trận thua 0-1 trước Manchester City tại chung kết FA Cup vừa qua đã dội một gáo nước lạnh vào những kỳ vọng xa hoa nhất. Thất bại này không chỉ kéo dài chuỗi kỷ lục buồn với 7 trận thua liên tiếp tại các trận chung kết cúp quốc nội, mà còn phơi bày khoảng cách mênh mông về trình độ và bản lĩnh giữa The Blues với đỉnh cao bóng đá Anh.

Sự bạc nhược tại Wembley và nỗi lo về lối chơi

Dưới sự chỉ đạo tạm quyền của Calum McFarlane, Chelsea đã trình diễn một lối đá khiến người hâm mộ tại London phải bàng hoàng. Việc tung vào sân tới 6 hậu vệ và chủ động chơi co cụm, phòng ngự thụ động ngay từ đầu đã phản bội lại vị thế của một câu lạc bộ từng là đối trọng lớn tại đấu trường quốc tế. Hệ quả là trong suốt hơn 90 phút thi đấu, Chelsea chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích – một thống kê phản ánh sự bế tắc toàn diện trong khâu triển khai bóng.

Chelsea gây thất vọng trong trận đấu với Manchester City.

Bàn thắng duy nhất của Antoine Semenyo bên phía Manchester City chỉ là sự cụ thể hóa cho áp lực nghẹt thở mà đội bóng thành Manchester tạo ra. Trong khi đó, hàng công đắt giá của Chelsea với Joao Pedro, Liam Delap hay Pedro Neto hoàn toàn mất liên lạc. Ngay cả niềm hy vọng số một là Cole Palmer cũng đang cho thấy dấu hiệu quá tải và sa sút phong độ nghiêm trọng ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Bài toán nhân sự và kỷ luật cho Xabi Alonso

Nhiệm vụ của Xabi Alonso tại Stamford Bridge không chỉ dừng lại ở việc xây dựng lại sơ đồ chiến thuật. Cựu danh thủ người Tây Ban Nha sẽ phải đối mặt với một phòng thay đồ đang có dấu hiệu rạn nứt về mặt thái độ và kỷ luật. Những hình ảnh không đẹp từ sự nóng nảy của Marc Cucurella hay hành động thiếu chuyên nghiệp của Wesley Fofana khi định bỏ vào đường hầm trước lễ trao giải là minh chứng cho sự rệu rã về tinh thần tập thể.

Một Chelsea nhiều vấn đề đang chờ đợi Xabi Alonso.

Dù đã chi ra hơn 1 tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn thiếu những thủ lĩnh thực thụ để dẫn dắt các tài năng trẻ như Levi Colwill. Alonso, người đã tạo nên kỳ tích tại Bayer Leverkusen nhờ khả năng định hình bản sắc tấn công và kỷ luật sắt, sẽ cần nhiều hơn là tài năng chiến thuật để vực dậy đội bóng này. Nhà cầm quân 44 tuổi cần một cuộc đại phẫu thực sự để khơi dậy bản năng chiến thắng cho những ngôi sao trẻ vốn đang lạc lối trong sự khủng hoảng niềm tin của người hâm mộ.

Nhìn chung, con đường trở lại đỉnh cao của Chelsea vẫn còn rất dài. Thất bại tại FA Cup là một nốt trầm, nhưng nó cũng là dữ liệu chân thực nhất để Xabi Alonso hiểu rằng công việc tại Tây London sẽ là thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp cầm quân non trẻ của ông.