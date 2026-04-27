Chelsea hạ Leeds 1-0: Calum McFarlane giải mã sai lầm của người tiền nhiệm Chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thua, Chelsea tiến thẳng vào chung kết FA Cup sau chiến thắng kịch tính tại Wembley, đồng thời phơi bày những lỗ hổng chiến thuật dưới thời Liam Rosenior.

Vượt qua bóng tối của chuỗi 5 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đã ghi tên mình vào trận chung kết FA Cup sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leeds United tại Wembley. HLV tạm quyền Calum McFarlane không chỉ mang về tấm vé đi tiếp mà còn trực tiếp chỉ ra những sai lầm mang tính hệ thống trong cách vận hành của người tiền nhiệm Liam Rosenior.

Calum McFarlane ghi dấu ấn khi giúp Chelsea hạ Leeds.

Sự trỗi dậy tại Wembley và màn đáp trả của những người bị lãng quên

Hành quân đến Wembley với tâm thế của một đội bóng đang khủng hoảng, ít ai tin rằng Chelsea có thể tạo nên bất ngờ trước một Leeds United đang có phong độ cao. Tuy nhiên, Calum McFarlane đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội hình rệu rã của The Blues bằng những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Điểm nhấn lớn nhất chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Enzo Fernandez. Đây được xem là một sự mỉa mai dành cho Liam Rosenior, bởi tiền vệ người Argentina chính là cái tên từng bị cựu chiến lược gia này bỏ rơi và thậm chí là cấm cửa trong giai đoạn cuối ông nắm quyền. Việc Enzo tỏa sáng ngay trong trận đầu tiên dưới thời McFarlane là minh chứng rõ nét nhất cho sự sai lầm trong cách quản trị nhân sự của Rosenior.

Thống kê phơi bày sự yếu kém trong hệ thống phòng ngự

Để hiểu tại sao chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng, cần nhìn vào những con số thống kê tệ hại trong giai đoạn cầm quân của Liam Rosenior. Dù khởi đầu hứa hẹn với 6 chiến thắng trong 7 trận đầu, nhưng cựu HLV của Hull City nhanh chóng để lộ sự non nớt về mặt chiến thuật.

Chỉ số Thời Liam Rosenior (23 trận) Thời Calum McFarlane (1 trận) Số trận thua 12 trận 0 Bàn thua trung bình 1,65 bàn/trận 0 Giữ sạch lưới 4 trận (tỷ lệ 17%) 1 trận (tỷ lệ 100%)

Vấn đề nhức nhối nhất dưới thời Rosenior chính là hàng thủ luôn biếu bàn thắng cho đối phương với 38 bàn thua sau 23 trận. Ngược lại, McFarlane đã làm được điều mà Rosenior thất bại trong 19 trận trước đó: giữ sạch lưới trước một đối thủ khó chịu bằng cách tổ chức lối chơi chặt chẽ và lỳ lợm.

Chelsea thắng Leeds United 1-0.

Những điểm sáng cá nhân và bài toán nhân sự đường dài

Bên cạnh Enzo Fernandez, thủ thành Robert Sanchez cũng xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Thủ môn người Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua quyết định. Dù vẫn còn những tranh cãi về khả năng chơi chân, Sanchez hiện tại vẫn là sự lựa chọn tin cậy nhất trong khung gỗ cho trận chung kết sắp tới.

Hàng thủ Chelsea cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc từ Malo Gusto và Tosin Adarabioyo. Sự lỳ lợm của Trevoh Chalobah cùng khả năng bọc lót của Hato và Cucurella đã tạo nên một tấm lá chắn vững chắc, điều mà người hâm mộ đội bóng Tây London đã không được chứng kiến trong nhiều tuần qua.

Cơ hội cho Calum McFarlane

Hiện tại, McFarlane chỉ được giao nhiệm vụ dẫn dắt Chelsea trong 5 trận đấu còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, nếu có thể duy trì phong độ này, giành suất dự cúp châu Âu tại Ngoại hạng Anh và đỉnh cao là nâng cao chiếc cúp FA, ban lãnh đạo chắc chắn sẽ phải cân nhắc nghiêm túc về việc bổ nhiệm ông làm HLV chính thức.

Thử thách tiếp theo của The Blues sẽ là cuộc đối đầu với Nottingham Forest tại Stamford Bridge. Với tinh thần đang lên cao sau cú hích tại Wembley, Chelsea đã sẵn sàng để khẳng định lại vị thế của một đội bóng biết cách chiến thắng trong những trận cầu sinh tử.