Chelsea hạ Tottenham 2-1: Bản lĩnh Enzo Fernandez và kỷ lục 24 năm tại Stamford Bridge Sự tỏa sáng của thủ quân Enzo Fernandez cùng lối chơi thực dụng đã giúp Chelsea bảo vệ thành công mạch bất bại lịch sử trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố.

Chelsea vừa khép lại trận đấu sân nhà cuối cùng của mùa giải bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Tottenham. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng áo xanh duy trì mạch 24 năm bất bại trong các trận sân nhà cuối cùng của mùa giải mà còn mở toang cánh cửa tham dự đấu trường châu Âu mùa tới.

Sự khác biệt mang tên Enzo Fernandez

Thủ quân người Argentina đã có một màn trình diễn xứng đáng với đẳng cấp thế giới. Ngay ở phút 18, Enzo Fernandez đã khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm quyết đoán. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của tình huống này chỉ ở mức 0.02, minh chứng cho kỹ thuật thượng thừa của tiền vệ này.

Enzo Fernandez đóng vai trò hạt nhân trong lối chơi của Chelsea.

Không dừng lại ở đó, Enzo tiếp tục là kiến trúc sư cho bàn thắng thứ hai khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Andrey Santos lập công trong hiệp hai. Với 69% số phiếu bầu chọn từ người hâm mộ cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận, ngôi sao Nam Mỹ một lần nữa khẳng định tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại Stamford Bridge.

Chiến thắng của sự thực dụng và bản lĩnh

Dù chỉ sở hữu chỉ số xG khiêm tốn là 0.63 so với 1.72 của đối phương, Chelsea vẫn giành trọn 3 điểm nhờ sự lạnh lùng trong các tình huống cuối cùng. Thay vì cuốn theo lối chơi tấn công của Tottenham, đội chủ nhà chọn cách tiếp cận thực dụng, tận dụng tối đa sai lầm từ hệ thống phòng ngự đối phương.

Quyết định nhân sự táo bạo của HLV Calum McFarlane

Chiến thắng này ghi đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Calum McFarlane. Việc dũng cảm từ bỏ sơ đồ 5 hậu vệ để chuyển sang sơ đồ tấn công biên đã giải phóng sức mạnh của Pedro Neto. Chính Neto là người đã có pha bứt tốc ngoạn mục trước khi kiến tạo cho bàn mở tỷ số của Enzo.

Chelsea có chiến thắng cần thiết trước Spurs để nuôi hy vọng dự cúp châu Âu.

Bên cạnh đó, những nhân tố trẻ như Josh Acheampong cũng cho thấy sự chững chạc khi phong tỏa hoàn toàn các mũi nhọn tấn công của Tottenham. Sự nhạy bén trong việc điều chỉnh nhân sự và sơ đồ giúp Chelsea kiểm soát thế trận một cách chủ động trong phần lớn thời gian thi đấu.

Hàng phòng ngự đứng vững trong những phút cuối

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 84 khi James Maddison có cơ hội dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, pha xoạc bóng chính xác của Jorrel Hato đã cứu thua trực tiếp cho Chelsea. Sự tập trung cao độ của hàng thủ dưới sự chỉ huy của thủ thành Robert Sanchez là chìa khóa để bảo toàn thành quả trước sức ép nghẹt thở từ đại diện Bắc London.

Chiến thắng sát nút này đưa Chelsea vươn lên vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng. Đây là bước đệm tinh thần quan trọng trước khi đội bóng chính thức bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Xabi Alonso. Quan trọng hơn, Stamford Bridge vẫn duy trì được vị thế là "pháo đài" bất khả xâm phạm trước Tottenham khi đối thủ này chỉ giành được duy nhất một chiến thắng tại đây trong suốt kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.