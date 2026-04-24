Chelsea hét giá Cole Palmer 130 triệu bảng, MU nhắm máy quét Ao Tanaka của Leeds Chelsea đặt mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho Cole Palmer nhằm giữ chân ngôi sao sáng nhất. Trong khi đó, MU và Juventus ráo riết săn đón các tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những động thái quyết liệt từ các đội bóng lớn nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới. Tâm điểm chú ý dồn về sân Stamford Bridge khi Chelsea chính thức phát đi thông điệp cứng rắn về tương lai của ngôi sao sáng nhất đội hình hiện tại.

Chelsea xây 'lũy thép' tài chính quanh Cole Palmer

Câu lạc bộ Chelsea vừa định giá tiền vệ Cole Palmer lên đến 130 triệu bảng Anh. Đây được xem là động thái nhằm ngăn cản mọi nỗ lực tiếp cận từ các đối thủ lớn tại Ngoại hạng Anh cũng như châu Âu. Palmer hiện là hạt nhân không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của The Blues, đóng vai trò đầu tàu trong một mùa giải nhiều biến động của đội bóng thành London.

Palmer trong màu áo Chelsea.

Manchester United tìm kiếm sự bổ sung từ Nhật Bản

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang cân nhắc một phương án chuyển nhượng bất ngờ mang tên Ao Tanaka. Tiền vệ đang khoác áo Leeds United đã lọt vào danh sách rút gọn nhằm gia cố tuyến giữa của Quỷ đỏ vào mùa hè 2026.

Đáng chú ý, Manchester United không phải đội bóng duy nhất quan tâm đến tuyển thủ Nhật Bản. Có ít nhất ba câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh đang theo sát tình hình của Tanaka tại Elland Road. Về phía cầu thủ này, anh bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục thi đấu tại môi trường bóng đá Anh nếu quyết định chia tay đội bóng vùng West Yorkshire.

Cuộc đua giành chữ ký 'cận vệ' Bernardo Silva

Juventus hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Bernardo Silva từ Manchester City. Sau 9 năm gắn bó với sân Etihad, tiền vệ người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới. Silva không chỉ là một cầu thủ tài hoa mà còn được Pep Guardiola tin tưởng tuyệt đối nhờ sự ổn định và đạo đức nghề nghiệp mẫu mực.

Thống kê cho thấy sức ảnh hưởng của Silva tại xứ sở sương mù là vô cùng ấn tượng. Trong 299 lần ra sân tại đấu trường Ngoại hạng Anh, anh cùng Manchester City giành chiến thắng tới 72% số trận tham dự. Hiện tại, cả Arsenal và Chelsea cũng đang theo dõi sát sao mọi diễn biến xung quanh tương lai của ngôi sao này.

Real Madrid giữ chân trụ cột, Atletico Madrid tìm người thay Griezmann

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc gia hạn hợp đồng dài hạn với Vinicius Junior. Ngôi sao người Brazil tiếp tục được xác định là nhân tố then chốt trong dự án thể thao của đội bóng Hoàng gia. Các điều khoản cuối cùng đang được đại diện hai bên khẩn trương hoàn tất.

Real gia hạn hợp đồng với Vinicius.

Trong khi đó, đối thủ cùng thành phố là Atletico Madrid đang nhắm tới Julian Brandt của Borussia Dortmund. Đội bóng của HLV Diego Simeone cần một phương án chất lượng để lấp đầy khoảng trống sau sự ra đi của Antoine Griezmann. Brandt với kinh nghiệm dày dặn tại Bundesliga được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo cho hàng công Atletico.

Cuối cùng, Tottenham Hotspur đang bày tỏ ý định mua đứt Joao Palhinha từ Bayern Munich. Dù từng vồ hụt tiền vệ này trước khi anh sang Đức, Spurs vẫn kiên trì đàm phán để đưa Palhinha trở lại London với một mức giá hợp lý hơn.