Chelsea lún sâu vào khủng hoảng sau trận thua MU: Đế chế 1,5 tỷ bảng đứng trước bờ vực sụp đổ Thất bại 0-1 trước MU khiến Chelsea lập kỷ lục buồn 112 năm không ghi bàn. HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực bị sa thải khi mục tiêu Champions League dần tan biến.

Thất bại tối thiểu 0-1 trước Manchester United ngay tại Stamford Bridge không chỉ là một trận thua thông thường; nó là biểu hiện rõ nét nhất cho sự sụp đổ của một đế chế từng thống trị châu Âu. Những tiếng la ó vang dội từ khán đài và cuộc biểu tình rầm rộ bên ngoài sân vận động cho thấy niềm tin của người hâm mộ Chelsea đã chạm đáy.

HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực nghìn cân.

Kỷ lục buồn sau hơn một thế kỷ

Sự thất vọng của các cổ động viên The Blues được cụ thể hóa bằng những con số thống kê thảm họa. Trận thua Manchester United đánh dấu lần thứ 4 liên tiếp Chelsea thất bại tại Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi một bàn thắng nào. Đây là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của câu lạc bộ kể từ tháng 11 năm 1912 – một cột mốc lùi lại hơn một thế kỷ.

Sau trận đấu, HLV trưởng Liam Rosenior thừa nhận đội bóng đang phải đối mặt với một "ngọn núi" trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Hiện tại, Chelsea đã kém vị trí thứ 5 tới 4 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool một trận. Việc vắng bóng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu lần thứ ba trong bốn mùa giải gần nhất sẽ là đòn giáng mạnh vào uy tín và doanh thu của câu lạc bộ.

Áp lực tài chính và sự kiên nhẫn của giới chủ

Kể từ khi Todd Boehly và Clearlake Capital tiếp quản vào năm 2022, Chelsea đã chi ra con số khổng lồ 1,5 tỷ bảng cho các bản hợp đồng mới. Tuy nhiên, hiệu quả trên sân cỏ lại tỷ lệ nghịch với số tiền bỏ ra. Dù đã thu về 750 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, Chelsea vẫn đang nằm trong tầm ngắm của UEFA do vi phạm các quy định về công bằng tài chính.

Phía bên ngoài sân, hơn 500 cổ động viên đã tham gia biểu tình với pháo sáng và biểu ngữ đòi đổi chủ sở hữu. Những tiếng hô vang tên cựu chủ tịch Roman Abramovich xuất hiện như một lời mỉa mai cho thực tại bế tắc. Tuy nhiên, theo thỏa thuận tiếp quản, nhóm BlueCo không thể bán câu lạc bộ cho đến ít nhất là năm 2032, điều này buộc người hâm mộ phải chấp nhận sự hiện diện của giới chủ hiện tại trong ít nhất 8 năm tới.

Tương lai bất định của dàn sao triệu đô

Ngôi sao Cole Palmer đã thẳng thắn chia sẻ rằng nếu không được dự Champions League, mọi thứ tại đội bóng sẽ thay đổi. Ngay cả người đại diện của Enzo Fernandez cũng bóng gió về việc vắng bóng tại đấu trường châu lục sẽ là vấn đề nghiêm trọng đối với tương lai của tiền vệ người Argentina. Điều này dấy lên lo ngại về một cuộc tháo chạy hàng loạt của các trụ cột vào mùa hè này.

Mặc dù giới chủ Behdad Eghbali vẫn khẳng định sự ủng hộ dành cho Liam Rosenior trong một sự kiện tại Los Angeles, nhưng bóng đá là trò chơi của kết quả. Với 5 trận đấu còn lại của mùa giải, Chelsea không còn đường lùi. Trận đấu với Brighton tới đây được coi là cơ hội cuối cùng để Rosenior chứng minh ông có thể kiểm soát được tình hình trước khi sự kiên nhẫn của giới chủ hoàn toàn sụp đổ.