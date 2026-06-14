Chelsea muốn mượn Marcus Rashford, Man Utd chi lương kỷ lục giữ chân Bruno Fernandes Thị trường chuyển nhượng tối 14/6 chứng kiến những biến động lớn khi Chelsea nhắm đến Marcus Rashford, trong khi Man Utd nỗ lực giữ chân thủ quân Bruno Fernandes.

Trong những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè, Chelsea đang cân nhắc một bước đi đầy táo bạo khi đưa Marcus Rashford của Manchester United vào tầm ngắm. Đội bóng thành London tin rằng một bản hợp đồng cho mượn là giải pháp tối ưu để nâng cấp hàng công mà không gây áp lực lên ngân sách câu lạc bộ, trong bối cảnh phí chuyển nhượng và mức lương của tiền đạo này là rào cản lớn cho một thương vụ mua đứt.

Chelsea và kế hoạch gây sốc với Marcus Rashford

Sự quan tâm của Chelsea đối với Rashford phản ánh nỗ lực tìm kiếm những nhân tố có kinh nghiệm tại Premier League. Với việc đánh giá mức giá mua đứt hiện tại là quá đắt đỏ, phương án mượn quân được xem là nước đi chiến lược của ban lãnh đạo Chelsea nhằm giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn của đội bóng.

Chelsea muốn gây bất ngờ với Marcus Rashford.

Manchester United giữ chân Bruno Fernandes bằng lương kỷ lục

Ở chiều ngược lại, Manchester United đang quyết tâm duy trì sự ổn định ở tuyến giữa bằng việc giữ chân nhạc trưởng Bruno Fernandes. Đội chủ sân Old Trafford được cho là đã đặt lên bàn đàm phán một bản hợp đồng mới với mức lương lên tới 375.000 bảng mỗi tuần. Đây là con số khẳng định vị thế không thể thay thế của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong cấu trúc đội hình của Quỷ đỏ.

Manchester United cân nhắc gia hạn với Bruno Fernandes.

Những cuộc dịch chuyển tiềm năng tại Ngoại hạng Anh

Bên cạnh đó, tương lai của Cody Gakpo tại Liverpool đang trở nên lung lay khi tiền đạo này bày tỏ nguyện vọng tìm kiếm bến đỗ mới để đảm bảo suất đá chính thường xuyên hơn. Tottenham Hotspur hiện là đội bóng đang theo dõi sát sao nhất diễn biến này. Trong khi đó, cuộc đua giành chữ ký trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite của Everton cũng đang nóng lên với sự tham gia của cả Manchester United, Manchester City và Bayern Munich. Mức phí yêu cầu cho tài năng này hiện ở ngưỡng 70 triệu bảng.

Arsenal cũng không đứng ngoài cuộc khi đẩy mạnh việc chiêu mộ tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi từ Lille. Cầu thủ tiềm năng này được kỳ vọng sẽ mang lại sự sáng tạo mới cho tuyến giữa của huấn luyện viên Mikel Arteta, dù mức giá 60 triệu bảng mà đại diện Ligue 1 đưa ra không hề nhỏ.

Sức hút từ các đại gia châu Âu

Tại Pháp, Paris Saint-Germain đã điền tên Rodri của Manchester City vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Dù Rodri là nhân tố nòng cốt tại sân Etihad, PSG vẫn hy vọng có thể thuyết phục tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới gia nhập dự án của mình. Tại Tây Ban Nha, Real Madrid cũng đang cân nhắc khả năng chiêu mộ Alexis Mac Allister từ Liverpool để gia cố đội hình sau khi huấn luyện viên Jose Mourinho nhậm chức.

Cuối cùng, Inter Milan đang tìm cách đưa tài năng trẻ Endrick từ Real Madrid về Serie A theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, khoảng cách về định giá cầu thủ giữa hai câu lạc bộ vẫn là vấn đề cần giải quyết để thương vụ có thể hoàn tất.