Chelsea nẫng tay trên Inter Milan: Chi 60 triệu euro sở hữu Marco Palestra Chelsea vừa thực hiện bước ngoặt lớn trên thị trường chuyển nhượng khi vượt qua Inter Milan để chiêu mộ thành công Marco Palestra với tổng mức phí lên đến 60 triệu euro theo yêu cầu của HLV Xavi Alonso.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè vừa chứng kiến một trong những cú lật kèo ngoạn mục nhất. Chelsea, với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và sự quyết đoán, đã chính thức đánh bại Inter Milan để giành quyền sở hữu hậu vệ cánh đầy triển vọng Marco Palestra từ Atalanta.

Marco Palestra đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea.

Cuộc lật đổ ngoạn mục tại San Siro

Trước khi Chelsea can thiệp, tương lai của Marco Palestra dường như đã được định đoạt tại San Siro. Sau một mùa giải thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Cagliari, tuyển thủ quốc gia Ý này là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Inter Milan. Đội bóng vùng Lombardy đã tiến rất gần đến một thỏa thuận chính thức với Atalanta.

Cụ thể, Inter Milan đã gửi lời đề nghị trị giá 45 triệu euro cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. Về phía cá nhân cầu thủ, nhà đương kim vô địch Serie A cũng đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng với mức lương 2,5 triệu euro mỗi mùa. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Chelsea đã thay đổi hoàn toàn cục diện thương vụ này.

Sức mạnh tài chính và dấu ấn của Xavi Alonso

Theo các nguồn tin uy tín từ Sky Sport Italia và Sportitalia, Chelsea đã thực hiện một bước đi quyết liệt theo yêu cầu trực tiếp từ tân huấn luyện viên trưởng Xavi Alonso. Để nhanh chóng dứt điểm thương vụ, đại diện thành London đã đặt lên bàn đàm phán con số 55 triệu euro tiền mặt, cộng thêm 5 triệu euro phụ phí, nâng tổng giá trị thương vụ lên mức 60 triệu euro.

Không chỉ vượt trội về phí chuyển nhượng, Chelsea còn đưa ra mức đãi ngộ cá nhân không thể chối từ. Trong khi Inter chỉ dừng lại ở con số 2,5 triệu euro, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chi trả mức lương cao gấp đôi. La Gazzetta dello Sport khẳng định thu nhập của Palestra tại London có thể chạm mốc 6 triệu euro mỗi mùa.

Thống kê và tác động

Mức phí chuyển nhượng: 60 triệu euro (bao gồm phụ phí).

60 triệu euro (bao gồm phụ phí). Mức lương: Khoảng 5-6 triệu euro/mùa (tăng hơn 100% so với đề nghị của Inter).

Khoảng 5-6 triệu euro/mùa (tăng hơn 100% so với đề nghị của Inter). Vai trò: Sự bổ sung chiến lược cho hành lang cánh dưới thời Xavi Alonso.

Sự quyết tâm của Chelsea đã thuyết phục thành công Palestra, dù trước đó hậu vệ này bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Serie A. Việc chuyển đến giải Ngoại hạng Anh không chỉ mang lại lợi ích về tài chính mà còn là cơ hội để Palestra thử sức ở môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới dưới sự dẫn dắt của một chiến lược gia đang lên như Xavi Alonso.