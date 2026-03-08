Chelsea ngược dòng hạ Wrexham 4-2 sau 120 phút nghẹt thở tại vòng 5 FA Cup Dù hai lần bị dẫn trước, Chelsea vẫn bản lĩnh vượt qua Wrexham với tỷ số 4-2 sau hiệp phụ. Tấm thẻ đỏ của Dobson là bước ngoặt giúp The Blues giành vé vào tứ kết.

Trong một trận đấu đầy kịch tính tại vòng 5 FA Cup, Chelsea đã phải nhờ đến bản lĩnh của các ngôi sao và lợi thế hơn người để vượt qua Wrexham với tỷ số 4-2 sau 120 phút thi đấu. Chuyến hành quân đến xứ Wales của thầy trò Liam Rosenior đã trở thành một bài kiểm tra thực sự về tinh thần khi đội chủ nhà hai lần vươn lên dẫn trước.

Chelsea nhọc nhằn đánh bại Wrexham để lọt vào tứ kết FA Cup.

Cú sốc tại Racecourse Ground

Sân Racecourse Ground đã thực sự bùng nổ ngay từ phút thứ 18. Từ đường chuyền dài xé toang hàng phòng ngự Chelsea của Callum Doyle, Sam Smith đã có pha dứt điểm tinh tế để mở tỷ số cho Wrexham. Bàn thắng sớm khiến đội khách lúng túng dù họ là bên kiểm soát bóng vượt trội.

Phải đến phút 40, sự may mắn mới mỉm cười với Chelsea. Cú dứt điểm của Alejandro Garnacho đập lưng thủ thành Okonkwo đi thẳng vào lưới, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, Wrexham một lần nữa khiến tất cả ngỡ ngàng khi bước sang hiệp hai. Phút 78, Callum Doyle tự mình ghi tên lên bảng điện tử sau một tình huống phối hợp đá phạt góc thông minh.

Nỗ lực của các tài năng trẻ và bước ngoặt thẻ đỏ

Khi Chelsea đang đối mặt với nguy cơ bị loại, tài năng trẻ Josh Acheampong đã tỏa sáng đúng lúc. Phút 82, cầu thủ này thực hiện pha dứt điểm đẳng cấp để gỡ hòa 2-2. Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao trào ở phút 90+3 khi George Dobson của Wrexham nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý với Garnacho.

Tấm thẻ đỏ khiến Wrexham chỉ còn chơi với 10 người.

Chelsea giải quyết trận đấu trong hiệp phụ

Với lợi thế hơn người, Chelsea hoàn toàn làm chủ thế trận trong hai hiệp phụ. Phút 96, Alejandro Garnacho ghi dấu ấn đậm nét với cú vô lê hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-2 sau đường kiến tạo của Dario Essugo. Đây là khoảnh khắc then chốt dập tắt hy vọng của đội bóng xứ Wales.

Mặc dù Lewis Brunt đã đưa được bóng vào lưới Chelsea ở phút 114, nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng của Wrexham vì lỗi việt vị. Đến phút 120+5, tân binh Joao Pedro ấn định chiến thắng 4-2 sau một pha phản công chớp nhoáng.

Thống kê trận đấu Wrexham vs Chelsea

Thông số Wrexham Chelsea Tỷ số chung cuộc 2 4 Người ghi bàn Smith (18'), Doyle (79') Okonkwo (40' OG), Acheampong (82'), Garnacho (96'), Joao Pedro (120+5') Thẻ đỏ George Dobson (90+3') 0 Thời gian thi đấu 120 phút

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Chelsea chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup. Dù kết quả cuối cùng có cách biệt hai bàn, nhưng màn trình diễn quả cảm của Wrexham đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong mắt người hâm mộ bóng đá Anh.