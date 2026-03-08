Chelsea ngược dòng hạ Wrexham 4-2: VAR và dấu ấn dàn sao trẻ Chelsea nhọc nhằn giành vé đi tiếp sau 120 phút nghẹt thở tại Racecourse Ground. Sự tỏa sáng của các cầu thủ trẻ và quyết định từ VAR đã giúp The Blues tránh khỏi một cú sốc.

Chelsea đã trải qua một trận đấu đầy sóng gió trước Wrexham tại FA Cup, nơi họ phải cần đến hai hiệp phụ để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Dù đối mặt với sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp hơn, bản lĩnh của những tài năng trẻ cùng sự hỗ trợ từ công nghệ VAR đã giúp thầy trò HLV Liam Rosenior vượt qua thử thách.

VAR và tấm thẻ đỏ định đoạt cục diện

Công nghệ VAR đã đóng vai trò then chốt giúp Chelsea thoát khỏi kịch bản tồi tệ nhất. Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến ở phút 90+3, khi tiền vệ George Dobson bên phía Wrexham nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Alejandro Garnacho. Việc phải chơi thiếu người trong suốt 30 phút hiệp phụ đã khiến đội chủ nhà kiệt quệ thể lực và không thể chống đỡ sức ép từ phía đại diện Premier League.

Alejandro Garnacho ghi bàn cho Chelsea.

Đáng chú ý, vận may tiếp tục mỉm cười với Chelsea ở phút 117. Khi tỷ số đang là 3-2 nghiêng về The Blues, Lewis Brunt đã đưa được bóng vào lưới nhưng VAR một lần nữa can thiệp, từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị sít sao. Nếu không có những quyết định này, Chelsea hoàn toàn có thể đã phải bước vào loạt sút luân lưu đầy rủi ro.

Bản lĩnh của những "măng non" và kỷ lục 109 trận

Trong bối cảnh khó khăn, các ngôi sao trẻ của Chelsea đã lên tiếng đúng lúc. Josh Acheampong, hậu vệ triển vọng, đã thắp lại hy vọng với bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 82. Sau đó, Alejandro Garnacho tỏa sáng rực rỡ trong hiệp phụ với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, đánh dấu pha lập công thứ 5 của anh tại các giải đấu cúp mùa này.

Josh Acheampong ghi bàn cho Chelsea.

Trận đấu này cũng ghi nhận cột mốc lịch sử khi đây là trận thứ 109 liên tiếp trên mọi đấu trường Chelsea ra sân với đội hình xuất phát không có cầu thủ nào trên 30 tuổi. Triết lý trẻ hóa triệt để mang lại sự nhiệt huyết nhưng cũng đồng thời bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm soát trận đấu ở những thời điểm nhạy cảm.

Sự khác biệt từ băng ghế dự bị và hiệu suất xG

Dù nhận thất bại, Wrexham đã có một màn trình diễn quả cảm. Đội bóng đang chơi tại Championship nhập cuộc tự tin và hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Sam Smith và Callum Doyle. Thống kê cho thấy Wrexham đạt chỉ số xG lên tới 1.80, vượt trội hơn con số 1.62 của Chelsea, chứng tỏ họ đã tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn.

Thông số thống kê Wrexham Chelsea Tỷ số chung cuộc 2 4 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.80 1.62 Thẻ đỏ 1 0

Tuy nhiên, chiều sâu đội hình đã giúp Chelsea xoay chuyển tình thế. Sự xuất hiện của Dario Essugo và Joao Pedro từ băng ghế dự bị đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Essugo đóng góp cú đúp kiến tạo trong hiệp phụ, trong khi Joao Pedro ấn định chiến thắng 4-2 ở phút 120+5.

Lời cảnh báo trước đại chiến Paris Saint-Germain

Dù giành chiến thắng, hàng phòng ngự Chelsea đã để lộ nhiều lỗ hổng đáng lo ngại. Những sai lầm ngớ ngẩn và sự thiếu tập trung tại Racecourse Ground là bài học đắt giá cho HLV Liam Rosenior trước thềm cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain tại Champions League.

Hàng thủ Chelsea mắc sai lầm.

Để có thể tiến xa tại đấu trường châu Âu, Chelsea cần cải thiện ngay khả năng bọc lót và sự già dơ trong khâu phòng ngự. Trước những chân sút đẳng cấp thế giới của PSG, họ sẽ không có nhiều cơ hội để sửa sai như trong trận đấu vừa qua.