Chelsea nhắm "đóa hoa nở muộn" Pep Chavarria thay thế Marc Cucurella Giữa bối cảnh Marc Cucurella có thể rời đi, Chelsea bất ngờ đưa Pep Chavarria của Rayo Vallecano vào tầm ngắm, một động thái đi ngược lại chính sách trẻ hóa thường thấy.

Chelsea đang làm dậy sóng thị trường chuyển nhượng khi bất ngờ đưa Pep Chavarria, hậu vệ trái thuộc biên chế Rayo Vallecano, vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Theo báo cáo từ Marca, cầu thủ người Tây Ban Nha được xem là phương án thay thế tiềm năng cho Marc Cucurella trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này với mức giá được đánh giá là "hời".

Pep Chavarria nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Hành trình vươn lên từ giải hạng ba

Sự quan tâm của Chelsea dành cho Pep Chavarria gây ngạc nhiên không chỉ bởi danh tiếng của anh mà còn bởi hành trình sự nghiệp đầy khác biệt. Không xuất thân từ những học viện bóng đá danh tiếng như La Masia hay Valdebebas, Chavarria đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ từ giải hạng ba Tây Ban Nha.

Sự kiên trì đã giúp hậu vệ này khẳng định được năng lực tại đấu trường La Liga khắc nghiệt trong màu áo Rayo Vallecano. Lối chơi bền bỉ và khả năng lên công về thủ nhịp nhàng của anh đã lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên đội chủ sân Stamford Bridge, biến anh thành một trong những cái tên khả dĩ nhất để củng cố hành lang cánh trái.

Sự thay đổi trong chiến lược chuyển nhượng

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất trong thương vụ này chính là độ tuổi của Chavarria. Ở tuổi 28, hậu vệ này dường như đi ngược lại hoàn toàn với chính sách ưu tiên chiêu mộ các tài năng trẻ dưới 23 tuổi mà giới chủ Chelsea đã kiên trì theo đuổi trong các kỳ chuyển nhượng gần đây.

Đáng chú ý, sự thay đổi này có thể xuất phát từ yêu cầu nhân sự đặc biệt từ Xabi Alonso. Các chuyên gia phân tích cho rằng tầm ảnh hưởng của vị chiến lược gia này đang bắt đầu định hình lại cấu trúc đội hình của Chelsea, ưu tiên những cầu thủ có kinh nghiệm thực chiến và khả năng thích nghi nhanh chóng với hệ thống chiến thuật phức tạp.

Những mục tiêu quan trọng khác

Bên cạnh việc gia cố hàng thủ, Chelsea cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Felix Nmecha. Tiền vệ này đang có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo đội tuyển Đức tại World Cup, tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng để sở hữu Nmecha được dự báo sẽ không hề rẻ.

Việc nhắm tới cả Chavarria và Nmecha cho thấy Chelsea đang nỗ lực cân bằng giữa những bản hợp đồng giàu kinh nghiệm và những ngôi sao đang lên. Nếu thương vụ Chavarria thành công, đây sẽ là minh chứng cho thấy The Blues sẵn sàng linh hoạt trong chính sách chuyển nhượng để đạt được mục tiêu ngắn hạn về mặt thành tích.