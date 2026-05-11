Chelsea nhắm Harry Kane và Van Hecke: Tham vọng tái thiết đế chế Stamford Bridge mùa hè 2026 Giới chủ Chelsea lên kế hoạch chiêu mộ Harry Kane và Jan Paul van Hecke vào hè 2026, nỗ lực chấm dứt chuỗi thành tích bết bát sau khi đã chi ra hơn 1,7 tỷ bảng.

Kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản Chelsea vào năm 2022, sân Stamford Bridge đã chứng kiến một cuộc đại tu nhân sự quy mô lớn với tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 1,7 tỷ bảng. Tuy nhiên, hiệu quả trên sân cỏ vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng. Trong nỗ lực tìm lại vị thế đại diện hàng đầu của bóng đá Anh, ban lãnh đạo The Blues hiện đang đặt trọng tâm vào hai mục tiêu chiến lược cho mùa giải 2026/27: Harry Kane và Jan Paul van Hecke.

Van Hecke là mục tiêu của Chelsea.

Kỷ nguyên BlueCo và bài toán ổn định trên băng ghế chỉ đạo

Nhìn lại hành trình bốn năm dưới triều đại của Todd Boehly và các cộng sự, sự thiếu ổn định là vấn đề nhức nhối nhất. Dù đổ vào thị trường chuyển nhượng con số kỷ lục, thành tích tốt nhất mà Chelsea đạt được tại Ngoại hạng Anh chỉ dừng lại ở vị trí thứ tư. Một phần nguyên nhân đến từ việc thay đổi huấn luyện viên quá thường xuyên, khiến triết lý chơi bóng bị đứt đoạn.

Thống kê về hiệu suất của các nhà cầm quân dưới thời giới chủ Mỹ cho thấy sự chênh lệch đáng kể:

Huấn luyện viên Điểm số trung bình (trận) Enzo Maresca 1,97 Mauricio Pochettino 1,78 Liam Rosenior 1,52 Graham Potter 1,42

Hiện tại, vị trí huấn luyện viên trưởng cho chiến dịch 2026/27 vẫn đang bỏ trống, tạo nên một dấu hỏi lớn về định hướng chiến thuật dài hạn của đội bóng thành London.

Harry Kane: Tham vọng đưa biểu tượng trở lại London

Trong bối cảnh hàng công thiếu một "sát thủ" vòng cấm thực thụ, Chelsea đang ấp ủ kế hoạch gây sốc: đưa Harry Kane trở lại Ngoại hạng Anh. Thủ quân đội tuyển Anh đang có phong độ hủy diệt tại Bayern Munich với 58 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này.

Kane có phong độ cao ở Bayern.

Mặc dù Kane đang đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng nước Đức, Chelsea vẫn hy vọng sức hút từ môi trường London và một dự án thể thao mới có thể thuyết phục anh. Sự hiện diện của Kane không chỉ đảm bảo số lượng bàn thắng mà còn mang lại kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo - những yếu tố mà đội hình trẻ của Chelsea đang cực kỳ thiếu hụt.

Jan Paul van Hecke: Lời giải cho bài toán phòng ngự 60 triệu bảng

Bên cạnh hàng công, việc củng cố hàng thủ được xem là ưu tiên tối thượng. Theo báo chí Anh, Chelsea đã thiết lập liên lạc với người đại diện của Jan Paul van Hecke, trung vệ trụ cột đang tỏa sáng trong màu áo Brighton. Cầu thủ người Hà Lan hiện cũng nằm trong tầm ngắm của cả Tottenham và Liverpool.

Ngôi sao người Hà Lan sẽ củng cố hàng thủ Chelsea.

Để có được chữ ký của ngôi sao này, Chelsea dự kiến phải chi ra không dưới 60 triệu bảng. Niềm tin vào các thương vụ đến từ Brighton của Chelsea càng có cơ sở sau thành công của Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil, sau khi gia nhập từ chính Brighton với giá 60 triệu bảng, đã ghi tới 23 bàn sau 50 trận, trở thành chân sút hiệu quả nhất đội hình hiện tại.

Tại sao Van Hecke là mảnh ghép hoàn hảo?

Van Hecke không chỉ là một trung vệ mạnh mẽ trong tranh chấp mà còn là mẫu cầu thủ hiện đại với khả năng luân chuyển bóng xuất sắc. Thống kê tại Ngoại hạng Anh mùa này cho thấy anh là một trong những hậu vệ chuyền bóng hàng đầu giải đấu:

Số đường chuyền:

1.979 (Xếp thứ 4 toàn giải, chỉ sau Virgil van Dijk, Trevoh Chalobah và Lewis Dunk). Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 85%.

85%. Tranh chấp tay đôi thành công: 5,9 lần/90 phút.

5,9 lần/90 phút. Không chiến thành công: 3,2 lần/trận.

Với khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, Van Hecke được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea vận hành lối chơi kiểm soát một cách mượt mà hơn. Nếu hoàn tất được cả hai bản hợp đồng Kane và Van Hecke, The Blues sẽ sở hữu một "trục dọc" vững chắc để hiện thực hóa giấc mơ trở lại ngôi vương Ngoại hạng Anh.