Chelsea nhận án phạt kỷ lục 10,75 triệu bảng từ Ngoại hạng Anh do sai phạm thời Abramovich Chelsea chính thức bị phạt 10,75 triệu bảng và nhận lệnh cấm chuyển nhượng sau khi giới chủ mới tự nguyện báo cáo các sai phạm tài chính từ giai đoạn 2011-2018.

Chelsea vừa phải đối mặt với một trong những đợt trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất lịch sử giải đấu, khi những sai phạm từ kỷ nguyên Roman Abramovich chính thức bị đưa ra ánh sáng. Bản án từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh buộc tập đoàn Clearlake Capital và Todd Boehly phải gánh chịu những hệ quả nặng nề từ quá khứ, đánh dấu một giai đoạn đầy biến động tại Stamford Bridge.

Nguồn cơn từ các khoản thanh toán ngầm giai đoạn 2011-2018

Trọng tâm của cuộc điều tra do Ngoại hạng Anh tiến hành tập trung vào giai đoạn 7 năm, từ 2011 đến 2018. Các bằng chứng chỉ ra rằng dưới thời tỷ phú Roman Abramovich, Chelsea đã thực hiện hàng loạt khoản thanh toán không minh bạch thông qua các bên thứ ba. Đối tượng nhận tiền bao gồm các cầu thủ, người đại diện không đăng ký và nhiều cá nhân liên quan khác.

Những dòng tiền này hoàn toàn được giữ bí mật và không xuất hiện trong các báo cáo tài chính gửi lên cơ quan quản lý bóng đá. Hành vi này bị xác định là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc hoạt động thiện chí của Ngoại hạng Anh, khi câu lạc bộ trực tiếp hưởng lợi từ các khoản chi tiêu không được hạch toán minh bạch này.

Sức nặng của bản án: Phạt tiền và cấm chuyển nhượng

Hệ quả từ các sai phạm lịch sử là một bản án đa tầng dành cho đội bóng thành London. Chelsea phải chấp nhận khoản tiền phạt kỷ lục lên tới 10,75 triệu bảng. Bên cạnh thiệt hại về tài chính, đội một của The Blues còn phải nhận lệnh cấm chuyển nhượng trong thời hạn một năm, tuy nhiên hình phạt này tạm thời được hoãn thi hành trong vòng hai năm tới.

Đáng chú ý, lệnh cấm mua sắm cầu thủ trẻ ở cấp độ học viện có hiệu lực ngay lập tức trong thời gian 9 tháng. Quy định này áp dụng cụ thể đối với các tài năng từng đăng ký tại một câu lạc bộ thuộc Ngoại hạng Anh hoặc EFL trong vòng 18 tháng qua. Lệnh cấm này không ảnh hưởng đến các bản hợp đồng quốc tế, cầu thủ dưới 9 tuổi hay các thành viên hiện tại của học viện.

Sự hợp tác của giới chủ mới và tương lai pháp lý

Điểm khác biệt giúp Chelsea tránh được kịch bản tồi tệ hơn, như trừ điểm trực tiếp, chính là thái độ của giới chủ hiện tại. Sau khi tiếp quản đội bóng vào năm 2022, Todd Boehly và các cộng sự đã chủ động rà soát sổ sách và tự giác báo cáo các điểm bất thường cho cơ quan chức năng. Đại diện Ngoại hạng Anh thừa nhận nếu không có sự hợp tác đặc biệt này, nhiều sai phạm có thể đã vĩnh viễn bị che giấu.

Một chi tiết quan trọng giúp giải tỏa áp lực cho Chelsea là kết quả kiểm toán xác nhận: ngay cả khi các khoản thanh toán ngầm được tính vào, câu lạc bộ vẫn không vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của giải đấu trong giai đoạn đó.

Dù đã đạt được thỏa thuận dàn xếp với Ngoại hạng Anh, hành trình dọn dẹp tàn dư của Chelsea vẫn chưa kết thúc. Đội bóng hiện đang phải đối mặt với một cuộc điều tra độc lập khác từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) liên quan đến 74 cáo buộc vi phạm quy định thanh toán cũng trong kỷ nguyên cũ. Việc xử lý triệt để các vấn đề pháp lý này được xem là bước đi bắt buộc để Chelsea hướng tới sự minh bạch và ổn định lâu dài.