Chelsea nỗ lực bịt tử huyệt bóng chết trước trận derby rực lửa với Arsenal Huấn luyện viên Liam Rosenior tận dụng quãng nghỉ hai tuần để khắc phục điểm yếu phòng ngự cố định của Chelsea, sẵn sàng đối đầu với sức mạnh không chiến từ Arsenal.

Đêm nay theo giờ Việt Nam, sân cỏ Ngoại hạng Anh sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Arsenal và Chelsea. Trong bối cảnh Arsenal đang chịu áp lực cực lớn để duy trì hy vọng vô địch, Chelsea lại hướng đến việc khẳng định sự tiến bộ và tìm kiếm tính ổn định dưới triều đại mới.

Chelsea bị đánh giá thấp hơn Arsenal ở trận đấu sắp tới.

Quỹ thời gian quý giá của Liam Rosenior

Một yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt cho Chelsea trong lần tái đấu này chính là quỹ thời gian chuẩn bị. Khác với giai đoạn lịch thi đấu dày đặc trước đây, đội chủ sân Stamford Bridge vừa trải qua hai tuần quý giá với lịch trình dễ thở hơn, không phải thi đấu giữa tuần.

Khoảng lặng này đã được Liam Rosenior và các cộng sự tận dụng tối đa để mài giũa chiến thuật trên sân tập. Trọng tâm được đặt vào một điểm yếu chí tử đã đeo bám họ suốt thời gian qua: Các tình huống cố định.

Bài học đắt giá từ trận hòa Burnley

Sự cấp thiết của việc cải thiện khả năng phòng ngự bóng chết xuất phát từ nỗi thất vọng trong trận hòa gần đây với Burnley. Dù Chelsea đã có những chuyển biến tích cực với 8 chiến thắng trong 12 trận dưới thời tân huấn luyện viên, nhưng việc đánh rơi điểm số trước một đội bóng ở nhóm cuối bảng là điều khó chấp nhận.

Bàn gỡ hòa muộn màng từ quả phạt góc của Zian Flemming đã phơi bày sự lơ là trong khâu kèm người của hàng thủ áo xanh. Đó là một bài học đắt giá về sự tập trung, khi chỉ một khoảnh khắc quên nhiệm vụ của một cá nhân cũng đủ để phá hỏng nỗ lực của cả tập thể.

Arsenal và bài toán đối phó vua tình huống cố định

Thách thức sẽ trở nên cực đại khi đối thủ lần này là Arsenal, đội bóng đang dẫn đầu giải đấu về số bàn thắng ghi được từ các tình huống cố định. Ban huấn luyện Chelsea hiểu rõ rằng nếu để Burnley trừng phạt, thì Arsenal chắc chắn sẽ tận dụng triệt để mọi sai lầm dù là nhỏ nhất.

Arsenal sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Chelsea.

Mục tiêu của Chelsea là tái hiện sự chắc chắn từng thể hiện ở trận bán kết lượt về Carabao Cup. Khi đó, đại diện phía Tây London đã áp dụng chiến thuật phòng ngự phạt góc thông minh bằng cách đẩy ba cầu thủ ra khỏi vòng cấm ngay trước khi bóng lăn. Điều này buộc Arsenal phải phân tán lực lượng theo kèm và giảm bớt áp lực quân số trong khu vực cấm địa.

Trong bóng đá hiện đại, năng lực xử lý các pha bóng chết không chỉ là yếu tố phụ mà là nền tảng để định đoạt thành bại. Người hâm mộ kỳ vọng rằng những nỗ lực khắc phục lỗ hổng hàng thủ của Liam Rosenior sẽ giúp Chelsea đứng vững trước sức tấn công vũ bão của Arsenal trong trận derby sắp tới.