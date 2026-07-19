Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng vì Morgan Rogers: Canh bạc 117 triệu bảng của The Blues Vượt mặt Arsenal, Chelsea chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Morgan Rogers với giá 117 triệu bảng, biến tiền đạo 23 tuổi thành cầu thủ Vương quốc Anh đắt giá nhất lịch sử.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi Chelsea chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Morgan Rogers từ Aston Villa. Với mức phí lên tới 117 triệu bảng, thương vụ này không chỉ thiết lập kỷ lục mới tại Stamford Bridge mà còn đưa ngôi sao sinh năm 2002 trở thành cầu thủ Vương quốc Anh đắt giá nhất mọi thời đại.

Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Morgan Rogers. Ảnh: Getty.

Thương vụ phá vỡ mọi giới hạn tài chính

Theo xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chấp nhận chi ra con số khổng lồ 117 triệu bảng để thuyết phục Aston Villa nhả người. Đây là động thái đầy quyết đoán của ban lãnh đạo The Blues sau khi đại kình địch Arsenal rút lui khỏi bàn đàm phán vì cho rằng mức định giá của đội chủ sân Villa Park là quá phi lý.

Với con số này, Morgan Rogers đã chính thức vượt qua Moises Caicedo (115 triệu bảng) để trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Đồng thời, anh cũng soán ngôi Elliot Anderson để trở thành cầu thủ mang quốc tịch Vương quốc Anh có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Cầu thủ Từ - Đến Mức phí (Triệu bảng) Morgan Rogers Aston Villa - Chelsea 117 Moises Caicedo Brighton - Chelsea 115 Declan Rice West Ham - Arsenal 105 Jack Grealish Aston Villa - Man City 100

Sức hút từ Stamford Bridge bất chấp khó khăn

Đáng chú ý, Morgan Rogers đã gật đầu đồng ý gia nhập Chelsea dù đội bóng này không có suất tham dự cúp châu Âu mùa tới. Đây được xem là một quyết định mạo hiểm nhưng cũng đầy tham vọng của tiền đạo 23 tuổi. Anh dự kiến sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm, một cấu trúc hợp đồng dài hạn quen thuộc dưới thời các ông chủ Mỹ tại Chelsea.

Hiện tại, Rogers đang cùng đội tuyển Anh chinh chiến tại World Cup 2026. Thủ tục kiểm tra y tế và ra mắt chính thức sẽ được tiến hành ngay sau khi chiến dịch của Tam Sư tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kết thúc.

Tại sao Chelsea chấp nhận chi đậm?

Phân tích về mặt chuyên môn, Morgan Rogers vừa trải qua một mùa giải bùng nổ nhất sự nghiệp. Trong 55 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Aston Villa, anh đóng góp dấu giày vào 25 bàn thắng (14 pha lập công và 11 đường kiến tạo). Khả năng đi bóng lắt léo, nhãn quan chiến thuật nhạy bén và sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hai cánh lẫn vị trí hộ công là lý do khiến Chelsea khao khát sở hữu anh bằng mọi giá.

Sự thăng tiến thần tốc này cũng giúp Rogers khẳng định vị thế tại đội tuyển quốc gia với 21 lần khoác áo Tam Sư. Việc sở hữu một tài năng bản địa đang ở độ chín của sự nghiệp giúp Chelsea không chỉ tăng cường sức mạnh hàng công mà còn giải quyết bài toán nhân sự đăng ký tại Premier League.

Cú hích tài chính cho các bên liên quan

Thương vụ này không chỉ mang lại niềm vui cho Chelsea và Aston Villa. Câu lạc bộ cũ của Rogers là Middlesbrough cũng được hưởng lợi lớn. Nhờ điều khoản chia phần trăm lợi nhuận bán lại đã ký kết trước đó, Middlesbrough sẽ nhận được khoản tiền lên tới 20,3 triệu bảng – một con số cực kỳ ý nghĩa đối với đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất.

Việc Arsenal rút lui sớm cho thấy sự thận trọng của Pháo thủ trong việc quản lý ngân sách, nhưng với Chelsea, đây là lời khẳng định về tham vọng trở lại vị thế thống trị. Morgan Rogers sẽ là hạt nhân mới trong kế hoạch phục hưng của The Blues, nơi anh được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới tại Stamford Bridge.