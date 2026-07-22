Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng vì Morgan Rogers: Canh bạc 138 triệu euro của Xabi Alonso Với mức phí 138 triệu euro, Morgan Rogers chính thức trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Chelsea, mở ra kỷ nguyên mới đầy tham vọng dưới triều đại HLV Xabi Alonso.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh mùa hè 2026 vừa chứng kiến một cơn địa chấn thực sự tại sân Stamford Bridge. Chelsea, dưới sự điều hành của giới chủ BlueCo, đã một lần nữa khẳng định tham vọng không giới hạn khi phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình để chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa.

Morgan Rogers trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. (Ảnh: Getty Images)

Kỷ lục mới và trật tự mới tại Stamford Bridge

Mức phí 138 triệu euro (tương đương 117 triệu bảng) không chỉ biến tiền vệ 23 tuổi này thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Chelsea mà còn thiết lập cột mốc mới cho một cầu thủ mang quốc tịch Anh. Thương vụ này đã đẩy Enzo Fernandez xuống vị trí thứ hai, chính thức thay đổi hoàn toàn diện mạo bảng danh sách những "bom tấn" tại London.

Dưới đây là thống kê 5 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea tính đến thời điểm hiện tại:

Cầu thủ Mức phí (Triệu euro) Mùa giải Morgan Rogers 138 2026/27 Enzo Fernandez 121 2022/23 Moises Caicedo 116 2023/24 Romelu Lukaku 113 2021/22 Kai Havertz 100 2020/21

Sự bạo chi của Chelsea trong những năm gần đây là vô tiền khoáng hậu. Trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất, những cái tên như Wesley Fofana (80,4 triệu euro), Kepa Arrizabalaga (80 triệu euro) hay Mykhailo Mudryk (70 triệu euro) đều cho thấy một chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào các tài năng trẻ tiềm năng.

Tại sao lại là Morgan Rogers?

Câu hỏi đặt ra là tại sao HLV Xabi Alonso lại quyết tâm biến Rogers thành hạt nhân trong kế hoạch của mình? Câu trả lời nằm ở sự đa năng và hiệu suất đáng kinh ngạc của cầu thủ này. Ở tuổi 23, Rogers không chỉ là trụ cột giúp Aston Villa lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh và vô địch Europa League, mà còn vừa có một kỳ World Cup 2026 bùng nổ cùng đội tuyển Anh.

Với 31 bàn thắng sau 125 lần ra sân cho đội bóng vùng Birmingham, Rogers sở hữu những tố chất mà Xabi Alonso khao khát: khả năng kiểm soát không gian, luân chuyển bóng tốc độ và trực diện. Trong hệ thống chiến thuật yêu cầu sự linh hoạt cực cao của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, Rogers được kỳ vọng sẽ là người kết nối hàng tiền vệ và hàng công, tạo ra sự đột biến từ những tình huống xâm nhập vòng cấm.

Dốc hầu bao mua Rogers thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo Chelsea dành cho Xabi Alonso. (Ảnh: Getty Images)

Áp lực từ con số 138 triệu euro

Phát biểu trong ngày ra mắt, Morgan Rogers chia sẻ: "Chelsea là câu lạc bộ lớn nhất ở London mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi thực sự hào hứng với dự án của HLV Xabi Alonso và không thể chờ đợi thêm để bắt đầu hành trình này". Tuy nhiên, lịch sử tại Stamford Bridge luôn là một con dao hai lưỡi đối với những bản hợp đồng kỷ lục.

Những bài học từ Romelu Lukaku hay Kepa Arrizabalaga vẫn còn đó. Ngay cả Enzo Fernandez hay Moises Caicedo cũng phải đối mặt với vô vàn chỉ trích trước khi tìm được chỗ đứng vững chắc. Áp lực từ mức giá 138 triệu euro sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của Rogers. Mỗi bước chạy, mỗi đường chuyền của anh sẽ bị soi xét dưới kính hiển vi của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Mặc dù vậy, với đẳng cấp đã được khẳng định tại đấu trường châu Âu, Rogers có đủ cơ sở để người hâm mộ Chelsea tin vào một tương lai tươi sáng. Nếu Xabi Alonso có thể kích hoạt tối đa tiềm năng của cậu học trò mới, con số 138 triệu euro có thể sẽ trở thành một món hời, mở ra kỷ nguyên vinh quang mới cho đội bóng thủ đô London.