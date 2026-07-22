Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng với bom tấn 117 triệu bảng Morgan Rogers Chelsea chính thức chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa với mức giá kỷ lục 117 triệu bảng. Thương vụ 7 năm này đánh dấu kỷ nguyên mới dưới thời HLV Xabi Alonso.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vừa chứng kiến một cơn địa chấn khi Chelsea chính thức công bố việc chiêu mộ thành công tiền đạo Morgan Rogers từ Aston Villa. Với mức phí lên tới 117 triệu bảng, cầu thủ 23 tuổi không chỉ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ mà còn thiết lập kỷ lục mới cho toàn giải đấu.

Bản hợp đồng có thời hạn 7 năm, kéo dài đến mùa hè 2033, là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo Chelsea vào tài năng trẻ xứ sương mù. Rogers sẽ sớm hội quân cùng các đồng đội dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso, chuẩn bị cho mục tiêu đưa "The Blues" trở lại vị thế thống trị trong chiến dịch 2026/27.

Morgan Rogers cập bến Chelsea. Ảnh: Trang chủ CLB Chelsea.

Vượt mặt Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký đắt giá

Trước khi cập bến Stamford Bridge, Morgan Rogers là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Arsenal. HLV Mikel Arteta vốn ngưỡng mộ lối chơi giàu thể lực cùng khả năng hoạt động đa năng của tiền đạo này, coi anh là mảnh ghép hoàn hảo để nâng cấp tuyến giữa của Pháo thủ.

Tuy nhiên, Chelsea đã thể hiện sự quyết đoán vượt trội trên bàn đàm phán. Đội bóng Tây London đã tận dụng thời cơ ngay sau kỳ World Cup để đẩy nhanh tiến độ, vượt mặt đối thủ cùng thành phố trước khi Arsenal kịp đưa ra lời đề nghị chính thức. Đây được xem là chiến thắng quan trọng của Chelsea không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là lời khẳng định tham vọng trên thị trường chuyển nhượng.

Tại sao Morgan Rogers đáng giá 117 triệu bảng?

Con số 117 triệu bảng đã xô đổ kỷ lục cũ 116 triệu bảng mà Manchester City từng chi cho Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Tại Chelsea, Rogers cũng vượt qua cột mốc 115 triệu bảng mà câu lạc bộ từng chi cho Moises Caicedo vào năm 2023. Những thống kê chuyên môn cho thấy lý do tại sao các đội bóng lớn sẵn sàng chi đậm cho tiền đạo này.

Trong màu áo Aston Villa, Rogers đã chứng minh mình là một trong những họng pháo lợi hại nhất xứ sương mù. Sau 85 lần ra sân cho đội chủ sân Villa Park, anh ghi dấu ấn đậm nét khi đóng góp vào tổng cộng 40 bàn thắng (bao gồm cả ghi bàn và kiến tạo). Phong độ xuất sắc của anh là chìa khóa giúp Villa lọt vào Top 4 Premier League và đăng quang ngôi vô địch UEFA Europa League mùa giải vừa qua.

Bên cạnh đó, Rogers còn là nhân tố chủ chốt của đội tuyển Anh kể từ khi ra mắt vào tháng 11/2024. Với 22 lần khoác áo "Tam Sư" và kinh nghiệm chinh chiến tại chiến dịch FIFA World Cup vừa qua, anh sở hữu bản lĩnh của một ngôi sao lớn dù tuổi đời còn rất trẻ.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triết lý của Xabi Alonso

Sự gia nhập của Rogers được kỳ vọng sẽ tạo ra luồng sinh khí mới cho hàng công Chelsea. Khả năng kéo bóng, khai thác không gian và dứt điểm đa dạng của anh hoàn toàn tương thích với triết lý bóng đá hiện đại, đề cao sự kiểm soát và luân chuyển bóng linh hoạt mà HLV Xabi Alonso đang xây dựng tại Stamford Bridge.

Chia sẻ trong buổi ra mắt, Rogers không giấu nổi sự hào hứng: "Chelsea là câu lạc bộ lớn nhất London và là đội bóng tôi luôn ngưỡng mộ từ khi còn là một cậu bé. Tôi thực sự bị thuyết phục bởi dự án của HLV mới, dàn cầu thủ hiện tại và hướng đi của câu lạc bộ. Đó là lý do tôi quyết định có mặt ở đây để cùng đội bóng chinh phục những đỉnh cao mới."