Chelsea quyết tâm chiêu mộ Alex Scott dù bị Bournemouth từ chối lời đề nghị đầu tiên Sau khi hoàn tất thương vụ Morgan Rogers, Chelsea tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch đại tu tuyến giữa với mục tiêu trọng tâm là Alex Scott, bất chấp sự cứng rắn từ phía Bournemouth.

Tham vọng tái thiết đội hình của Chelsea dưới triều đại mới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Sau khi chốt xong thương vụ Morgan Rogers, đội chủ sân Stamford Bridge đã lập tức chuyển trọng tâm sang việc gia cố trục xương sống của đội bóng. Mục tiêu hàng đầu được xác định là Alex Scott, tài năng trẻ đang khoác áo Bournemouth. Tuy nhiên, những bước đi đầu tiên của "The Blues" trong thương vụ này đã vấp phải rào cản không nhỏ từ phía đối tác.

Lời đề nghị bị khước từ và thái độ của Bournemouth

Theo thông tin xác nhận từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đã chính thức gửi lời đề nghị đầu tiên đến Bournemouth để hỏi mua Alex Scott. Động thái này cho thấy sự nghiêm túc của ban lãnh đạo đội bóng thành London trong việc tìm kiếm một nhạc trưởng mới cho tuyến giữa.

Tuy nhiên, đội bóng vùng Nam nước Anh đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời đầy cứng rắn. Bournemouth lập tức đóng cửa bàn đàm phán và khẳng định Scott là nhân tố không thể chạm tới trong kế hoạch của họ ở mùa giải tới. Sự kiên định của Bournemouth khiến thương vụ này tạm thời rơi vào trạng thái bế tắc, buộc Chelsea phải cân nhắc những bước đi tiếp theo nếu muốn sở hữu chữ ký của tiền vệ người Anh.

Alex Scott là mục tiêu ưu tiên ở tuyến giữa của Chelsea. Ảnh: Sky Sports

Tại sao Alex Scott là mảnh ghép hoàn hảo cho Chelsea?

Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea sẵn sàng đối mặt với sự từ chối để theo đuổi Alex Scott. Tại xứ sở sương mù, Scott được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất thế hệ mới. Điểm mạnh nhất của cầu thủ này nằm ở khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và luân chuyển bóng cực kỳ thông minh.

Trong triết lý bóng đá mà Chelsea đang xây dựng, một tiền vệ có khả năng thoát pressing và thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến như Scott là cực kỳ quý giá. Sự ổn định về phong độ của anh tại Premier League mùa trước là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng thích nghi và tỏa sáng ở môi trường đỉnh cao. Đối với giới chủ Chelsea, Scott không chỉ là một bản hợp đồng cho hiện tại mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai lâu dài của câu lạc bộ.

Kế hoạch đại tu toàn diện tại Stamford Bridge

Bên cạnh nỗ lực chiêu mộ Alex Scott, Chelsea cũng đang ráo riết làm mới hệ thống phòng ngự. Đáng chú ý, thượng tầng CLB đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Maxence Lacroix, trung vệ trụ cột của Crystal Palace. Việc nhắm đến cả Scott và Lacroix cho thấy một lộ trình rõ ràng: Chelsea muốn xây dựng một đội hình trẻ trung, giàu năng lượng nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng kỹ thuật cá nhân ưu tú.

Áp lực về thời gian đang đè nặng lên vai bộ phận tuyển trạch của Chelsea khi mùa giải mới đã cận kề. Việc bạo chi để kích nổ những "bom tấn" như Alex Scott được xem là bước đi bắt buộc để hoàn thiện bộ khung chiến thuật. Tuy nhiên, khả năng thành công của thương vụ này sẽ phụ thuộc rất lớn vào mức phí chuyển nhượng mà Chelsea sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán trong lần đề nghị tiếp theo.

Cuộc chạy đua vũ trang trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến kịch tính. Với sự kiên định trong chiến lược mua sắm, người hâm mộ "The Blues" có quyền kỳ vọng vào những sự bổ sung chất lượng để đưa đội bóng trở lại vị thế vốn có tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.