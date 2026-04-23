Chelsea sa thải Liam Rosenior sau chuỗi trận tệ hại lịch sử tại Ngoại hạng Anh Chỉ sau vài tháng nắm quyền, Liam Rosenior đã phải rời Stamford Bridge trong cay đắng khi Chelsea lập kỷ lục buồn 5 trận liên tiếp không ghi bàn, phơi bày sự bế tắc của giới chủ.

Việc Liam Rosenior phải rời ghế huấn luyện viên tại Chelsea là một kết cục đã được dự báo trước, dù ông chỉ mới được bổ nhiệm thay thế Enzo Maresca vào tháng Giêng. Sự khởi đầu đầy hứa hẹn tại Stamford Bridge giờ đây chỉ còn là một ký ức xa xăm, nhường chỗ cho một chuỗi phong độ tệ hại lịch sử. Sau thất bại thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, Rosenior đã bị cách chức, nhưng thực tế cho thấy ông chỉ là một triệu chứng của những vấn đề sâu sắc và rộng lớn hơn đang bủa vây đội bóng thành London.

Giới chủ Chelsea cho thấy sự sai lầm trong quyết định lựa chọn nhân sự của mình.

Những kỷ lục buồn và sự bế tắc về mặt chiến thuật

Sự sụp đổ của chiến lược gia người Anh diễn ra nhanh chóng đến mức khó tin. Thất bại thảm hại 0-3 trước Brighton chính là giọt nước tràn ly, chấm dứt hy vọng dự Champions League và đẩy cơ hội tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào của Chelsea vào tình thế nguy hiểm. Chỉ trong vòng 24 giờ sau trận đấu đó, án sa thải đã được ban bố.

Rosenior rời đi với những thống kê đáng quên: chuỗi 5 trận thua liên tiếp với tổng tỷ số 0-11. Đây là thành tích tệ nhất của câu lạc bộ kể từ những năm 90 và tái hiện lại cột mốc buồn từ tận năm 1912 khi đội bóng không thể ghi bàn trong 5 trận liền. Tại sân Amex, sự bất lực của Chelsea hiện rõ ngay từ tiếng còi khai cuộc. Họ để thủng lưới chỉ sau ba phút và hoàn toàn thiếu tự tin để lật ngược thế cờ.

Áp lực từ khán đài và sự rạn nứt trong phòng thay đồ

Trên khán đài, bầu không khí trở nên độc hại hơn bao giờ hết. Những tiếng la ó yêu cầu Rosenior rời đi, cùng những lời chỉ trích nhắm thẳng vào đồng sở hữu Behdad Eghbali đã vang lên không ngớt. Tuy nhiên, lỗi lầm không hoàn toàn nằm ở Rosenior. Ông được xem như một người thực thi ý chí của tập đoàn BlueCo, làm việc trong một khuôn khổ đã được định sẵn bởi các giám đốc thể thao.

Việc bổ nhiệm một huấn luyện viên trẻ, thiếu kinh nghiệm dẫn dắt một đội hình gồm quá nhiều cầu thủ trẻ và chưa ổn định về tâm lý là một canh bạc mạo hiểm ngay từ đầu. Trong khi Michael Carrick đã giúp Manchester United thăng tiến mạnh mẽ, thì Rosenior lại khiến Chelsea tụt dốc không phanh xuống vị trí thứ bảy, kém top 5 tới bảy điểm dù đá nhiều hơn một trận.

Sự thiếu kinh nghiệm đã khiến Rosenior không thể quản lý được phòng thay đồ.

Nội bộ Chelsea cũng đầy rẫy những bất ổn. Rosenior đã phải đối mặt với việc Enzo Fernandez công khai bày tỏ mong muốn gia nhập Real Madrid, hay Marc Cucurella đặt dấu hỏi về quyết định sa thải Maresca trước đó. Sau trận thua Brighton, chính Rosenior đã chỉ trích thái độ thi đấu của các học trò là không thể chấp nhận được. Sự đứt gãy giữa huấn luyện viên và cầu thủ là điều có thể nhìn thấy rõ qua màn trình diễn trên sân.

Tương lai bất định tại Stamford Bridge

Giờ đây, Chelsea đang đứng trước một mùa hè đầy biến động. Ban lãnh đạo câu lạc bộ dường như đã nhận ra sai lầm trong chính sách chuyển nhượng khi quá tập trung vào các cầu thủ trẻ. Có thông tin cho rằng họ sẽ chuyển hướng sang tìm kiếm những cái tên trưởng thành và có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh để ổn định đội hình.

Những cái tên như Andoni Iraola hay Edin Terzic đang được liên hệ để ngồi vào chiếc ghế nóng. Tuy nhiên, nếu giới chủ không thay đổi tư duy quản lý và giải quyết dứt điểm những vấn đề hệ thống, việc thay đổi huấn luyện viên có lẽ cũng chỉ là một giải pháp tạm thời trên con đường suy thoái của dự án tỷ đô này.