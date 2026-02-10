Chelsea săn cột mốc 5 trận thắng liên tiếp và bài toán thể lực của Cole Palmer HLV Liam Rosenior đối mặt áp lực xoay tua đội hình khi Chelsea đặt mục tiêu giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong bối cảnh Cole Palmer chưa đạt 100% thể trạng.

Chelsea đang đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục 5 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Liam Rosenior khi tiếp đón Leeds United tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, nhiệm vụ này trở nên phức tạp hơn khi nguồn cảm hứng số một Cole Palmer thừa nhận đang gặp vấn đề về thể trạng, buộc ban huấn luyện phải có những toan tính kỹ lưỡng về nhân sự.

Chelsea đối mặt bài toán xoay tua nhân sự trước Leeds.

Cuộc cách mạng của Liam Rosenior tại Stamford Bridge

Kể từ khi Liam Rosenior tiếp quản chiếc ghế nóng, Chelsea đã trải qua một cuộc lột xác ngoạn mục. Đội bóng phía Tây London đang tận hưởng chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, lần lượt vượt qua Brentford, Crystal Palace, West Ham United và mới nhất là màn hủy diệt Wolverhampton Wanderers.

Điểm nhấn trong chuỗi phong độ thăng hoa này chính là sự bùng nổ của hàng công. Trong trận đấu với Wolves, Chelsea đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi Cole Palmer hoàn tất cú hat-trick chỉ trong 45 phút đầu tiên. Phong độ này giúp The Blues tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Leeds để củng cố vị trí vững chắc trên bảng xếp hạng.

Dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của Cole Palmer

Dù là kiến trúc sư trưởng cho thành công của đội bóng, tình trạng thể lực của Cole Palmer đang khiến người hâm mộ lo lắng. Việc tiền vệ 23 tuổi bị thay ra sau một giờ thi đấu trước Wolves không đơn thuần là một quyết định chiến thuật nhằm giữ chân trụ cột.

Chia sẻ với giới truyền thông, Palmer thừa nhận anh đã phải thi đấu trong tình trạng dính chấn thương suốt cả mùa giải. "Tôi nghĩ mình chưa đạt thể trạng tốt nhất vào lúc này. Khi hoàn toàn bình phục, tôi tin mình có thể vươn tới một đẳng cấp khác," Palmer bộc bạch. Quyết định rút anh ra nghỉ sớm của Rosenior được xem là động thái bảo vệ cần thiết khi Chelsea phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận.

Palmer liệu có ra sân?

Dựa trên dữ liệu thi đấu, Palmer thường xuyên đá chính tại Ngoại hạng Anh và chỉ nghỉ ngơi ở các giải đấu cúp. Nhiều khả năng HLV Rosenior vẫn sẽ để ngôi sao số 10 xuất phát trước Leeds, sau đó mới cho anh nghỉ ngơi hoàn toàn ở trận gặp Hull City tại FA Cup vào cuối tuần.

Điều chỉnh hệ thống phòng ngự và tuyến giữa

Hàng thủ Chelsea đang ghi nhận những biến động quan trọng. Đội trưởng Reece James vắng mặt trong hai trận gần nhất do vấn đề sức khỏe, tạo điều kiện cho Malo Gusto tiếp tục án ngữ hành lang cánh phải. Ở trung tâm hàng phòng ngự, Wesley Fofana có thể được cho nghỉ để tránh tái phát chấn thương, mở ra cơ hội cho Trevoh Chalobah và Benoit Badiashile.

Đáng chú ý, vị trí của Badiashile đang gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ do sự thiếu ổn định trong các tình huống phòng ngự tốc độ. Ngược lại, Marc Cucurella gần như chắc suất bên cánh trái sau màn trình diễn ấn tượng với pha kiến tạo đẳng cấp ở vòng đấu trước.

Chelsea hướng đến 5 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Tại tuyến giữa, Rosenior dự kiến sẽ triển khai sơ đồ giàu sức tấn công hơn. Enzo Fernandez sẽ lùi sâu đá cặp cùng Moises Caicedo để kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, tài năng trẻ Estevao Willian sẽ trở lại đội hình chính sau khi được nghỉ ngơi, kết hợp cùng Joao Pedro – tiền đạo đang có phong độ ổn định hơn so với Liam Delap.

Trận đấu với Leeds không chỉ là cơ hội để nối dài mạch thắng mà còn là bài kiểm tra quan trọng về khả năng quản trị nhân sự của Rosenior trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.