Chelsea sẵn sàng chi 175 triệu USD cho Florian Wirtz và loạt tin chuyển nhượng tối 30/5 Thị trường chuyển nhượng dậy sóng với mức giá kỷ lục 175 triệu USD Chelsea dành cho Florian Wirtz, trong khi Liverpool nhắm trung vệ Micky van de Ven của Tottenham.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những diễn biến đầy kịch tính với những con số khổng lồ được đưa ra. Tâm điểm đổ dồn về phía thành London khi Chelsea sẵn sàng phá vỡ các kỷ lục để đưa về những gương mặt triển vọng nhất, trong khi Liverpool và Real Madrid cũng đang có những toan tính chiến lược cho mùa giải mới.

Chelsea tham vọng kích nổ 'bom tấn' 175 triệu USD mang tên Florian Wirtz

Đội bóng thành London đang chuẩn bị một lời đề nghị khổng lồ trị giá 175 triệu USD để chiêu mộ Florian Wirtz. Tiền vệ 23 tuổi này được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất thế giới hiện nay. Theo nguồn tin từ Fichajes, bản thân Wirtz đang rất hào hứng với viễn cảnh chuyển đến sân Stamford Bridge, nơi anh có cơ hội tái hợp với huấn luyện viên Xabi Alonso.

Florian Wirtz có thể tái hợp với Alonso ở Chelsea?

Việc Chelsea sẵn sàng chi ra số tiền kỷ lục này cho thấy tham vọng cực lớn của giới chủ đội bóng trong việc xây dựng một đế chế mới dưới thời Alonso. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, tạo ra sức mạnh đáng gờm cho hàng tiền vệ của The Blues.

Liverpool và kế hoạch thay thế Ibrahima Konate

Bên cạnh cuộc đua tiền vệ, các đội bóng lớn cũng đang ráo riết củng cố hàng phòng ngự. Đáng chú ý nhất là động thái từ phía Liverpool khi họ đang nhắm tới Micky van de Ven của Tottenham Hotspur. Trung vệ này được xem là phương án lý tưởng để thay thế cho Ibrahima Konate nhờ sở hữu tốc độ vượt trội và khả năng đọc tình huống thông minh.

Micky van de Ven được Liverpool săn đón.

Theo SportsBoom, Van de Ven là nhân tố chủ chốt tại Tottenham, do đó Liverpool sẽ phải đối mặt với mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên, sự ổn định của cầu thủ người Hà Lan là yếu tố khiến ban lãnh đạo The Kop quyết tâm đẩy nhanh quá trình đàm phán nhằm gia cố hàng thủ cho các mục tiêu dài hạn.

Cơn sốt tài năng trẻ: Bournemouth hét giá Kroupi, Como săn đón Nwaneri

Thị trường chuyển nhượng còn nóng lên bởi những tài năng ở độ tuổi teen. Bournemouth vừa gửi thông điệp đanh thép tới Arsenal và Chelsea khi khẳng định mức giá 134 triệu USD vẫn chưa đủ để họ nhả tiền đạo 19 tuổi Eli Junior Kroupi. Đây là một con số gây sốc cho một cầu thủ trẻ, minh chứng cho giá trị tiềm năng cực lớn của Kroupi tại châu Âu.

Trong khi đó, CLB Como đang nỗ lực đưa Ethan Nwaneri của Arsenal về Ý để thay thế Nico Paz. Tuy nhiên, tân binh của Serie A sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng loạt đội bóng Ngoại hạng Anh như Aston Villa, Everton và Newcastle United để có được chữ ký của tiền vệ trẻ này.

Biến động tại Manchester United, Barcelona và Real Madrid

Tại Manchester United, dưới thời HLV Michael Carrick, đội bóng đã chuyển hướng quan tâm sang Danilo của Botafogo sau khi rút lui khỏi thương vụ Carlos Baleba. Danilo được đánh giá có lối chơi mạnh mẽ, phù hợp để gia cố tuyến giữa cho Quỷ đỏ.

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đang có ý định đưa Marc Cucurella trở lại quê nhà. Hậu vệ của Chelsea đang bỏ ngỏ khả năng rời London để quay lại La Liga, nơi cả Atletico Madrid và Manchester City cũng đang theo dõi sát sao. Đặc biệt nhất là trường hợp của Real Madrid, khi đội bóng Hoàng gia cân nhắc bán Federico Valverde với giá 140 triệu USD. Quyết định này xuất phát từ những mâu thuẫn được cho là không thể hàn gắn giữa Valverde và Aurelien Tchouameni sau những sự cố trên sân tập thời gian qua.