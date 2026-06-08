Chelsea sẵn sàng đàm phán gia hạn với Enzo Fernandez dưới thời HLV Xabi Alonso Giữa những tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Real Madrid, Chelsea vẫn giữ thái độ bình tĩnh và sẵn sàng đàm phán hợp đồng dài hạn với Enzo Fernandez.

Bất chấp hàng loạt thông tin đồn đoán trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea vẫn duy trì sự bình tĩnh trước tương lai của tiền vệ Enzo Fernandez. Đại diện phía Tây London khẳng định sự sẵn sàng trong kế hoạch giữ chân tuyển thủ người Argentina ở lại Stamford Bridge bằng một bản hợp đồng dài hạn.

Chelsea sẵn sàng bước vào đàm phán hợp đồng mới với Enzo Fernandez.

Tương lai tại Stamford Bridge và thương vụ đồn đoán với Real Madrid

Theo nhà báo Ben Jacobs, tính đến thời điểm hiện tại, ban lãnh đạo Chelsea vẫn chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào dành cho ngôi sao 25 tuổi. Đội chủ sân Stamford Bridge dự kiến sẽ chủ động mở các cuộc đàm phán nhằm gia hạn hợp đồng nếu Enzo Fernandez thể hiện mong muốn tiếp tục gắn bó. Khi thỏa thuận được thông qua, đây sẽ là thông điệp rõ ràng khẳng định cam kết lâu dài của tiền vệ này với đội bóng, xóa tan những luồng dư luận về việc rời đi.

Trước khi World Cup 2026 diễn ra, từng xuất hiện nhiều tin đồn liên kết Enzo Fernandez với Real Madrid. Bản thân tiền vệ người Argentina cũng từng bộc lộ nguyện vọng trải nghiệm cuộc sống tại thủ đô Tây Ban Nha trong một buổi phỏng vấn. Tuy nhiên, sau hành trình tại World Cup 2026 – nơi tuyển Argentina giành vị trí á quân sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết – không có thêm bất kỳ động thái hay liên hệ trực tiếp nào giữa đại diện La Liga và tiền vệ này.

Bước chuẩn bị cho mùa giải mới dưới triều đại HLV Xabi Alonso

Sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, Enzo Fernandez dự kiến sớm trở lại tập luyện cùng đồng đội tại Chelsea để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho chiến dịch mới. Sự xuất hiện của tiền vệ 25 tuổi được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch xây dựng tuyến giữa dưới sự dẫn dắt của tân HLV Xabi Alonso.

Song song với công tác nhân sự, Chelsea đang tích cực hoàn thiện lối chơi thông qua các trận giao hữu tiền mùa giải. Ở cuộc đối đầu gần nhất, "The Blues" nhận thất bại 0-1 trước Juventus. Đội bóng thành London vẫn còn 2 trận thử nghiệm lực lượng trước khi chính thức bước vào tranh tài ở mùa giải mới.