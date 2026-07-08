Chelsea tăng tốc gia hạn Jesse Derry: Quyết giữ viên ngọc quý trước Bayern và Juventus Ban lãnh đạo Chelsea đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp đồng dài hạn với tiền đạo cánh Jesse Derry nhằm ngăn chặn sự lôi kéo từ các ông lớn tại châu Âu.

Chelsea đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian để bảo vệ tương lai của chính mình tại Cobham. Không phải là những thương vụ bom tấn từ bên ngoài, mục tiêu ưu tiên hiện tại của đội chủ sân Stamford Bridge là trói chân Jesse Derry – tiền đạo cánh 19 tuổi đang được coi là tài năng triển vọng nhất của học viện hiện nay.

Sự săn đón từ các gã khổng lồ châu Âu

Theo các nguồn tin chuyển nhượng, Chelsea đang tiến hành những bước đàm phán nâng cao về một bản hợp đồng dài hạn mới dành cho Derry. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cả Bayern Munich và Juventus đều đã có những động thái tiếp cận quyết liệt với cầu thủ trẻ này trong những ngày vừa qua.

Trạng thái đàm phán đã tiến triển với tốc độ chóng mặt. Ban lãnh đạo The Blues hiểu rằng họ không thể để mất một tài năng đã được tôi luyện tại học viện vào tay các đối thủ trực tiếp tại đấu trường Champions League. Một giao kèo mới không chỉ là sự công nhận cho tài năng của Derry mà còn là hàng rào pháp lý vững chắc bảo vệ câu lạc bộ trước sự dòm ngó từ thị trường quốc tế.

Jesse Derry là ngọc quý của Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Những con số biết nói và di sản bóng đá

Jesse Derry không chỉ đơn thuần là một cái tên triển vọng. Anh là con trai của cựu danh thủ Shaun Derry, người đã truyền lại tư duy bóng đá chuyên nghiệp từ rất sớm cho sao mai sinh năm 2007 này. Ở cấp độ trẻ, tuyển thủ U19 Anh đã thể hiện một phong độ bùng nổ đáng kinh ngạc với 7 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trong màu áo đội U21.

Sự thăng tiến của Derry được cụ thể hóa bằng 3 lần ra sân cho đội một ở mùa giải 2025-26, trong đó có màn ra mắt đầy hứa hẹn tại Ngoại hạng Anh vào tháng 5. Lối chơi tốc độ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng đưa ra quyết định sắc bén ở hành lang cánh là những yếu tố khiến Derry lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch hàng đầu.

Kế hoạch của Xabi Alonso và tầm nhìn dài hạn

Dưới triều đại của tân HLV trưởng Xabi Alonso, Chelsea đang cho thấy một định hướng rõ ràng trong việc trẻ hóa lực lượng. Derry được kỳ vọng sẽ trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc gia hạn hợp đồng ngay trước giai đoạn tiền mùa giải sẽ giúp cầu thủ trẻ này tập trung hoàn toàn vào việc thể hiện bản thân để chiếm một suất đá chính trong đội hình một.

Bên cạnh việc giữ chân Derry, Chelsea cũng vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ Harrison Bettoni từ Wigan Athletic. Những bước đi này cho thấy một chiến lược nhất quán của ban lãnh đạo: xây dựng một đội hình dựa trên những tài năng trẻ xuất sắc nhất. Quá trình ký kết với Jesse Derry dự kiến sẽ sớm hoàn tất và công bố chính thức trong vài tuần tới, chấm dứt mọi tin đồn chuyển nhượng liên quan đến tương lai của anh.