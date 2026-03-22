Chelsea thảm bại 0-3 trước Everton: 5 lỗ hổng khiến The Blues lún sâu vào khủng hoảng Trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường phơi bày sự bất ổn của Chelsea từ vị trí thủ môn đến băng ghế chỉ đạo, dù sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn.

Chelsea hành quân đến sân Hill Dickinson của Everton với hy vọng chấm dứt chuỗi phong độ tệ hại sau khi bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, thay vì một màn trình diễn bùng nổ, thầy trò HLV Liam Rosenior lại mang đến một bộ mặt bạc nhược, nhận thất bại nặng nề 0-3 và kéo dài chuỗi trận thua liên tiếp lên con số 4 trên mọi đấu trường.

Chelsea khó có thể nuốt trôi thất bại này.

1. Thảm họa cá nhân từ Robert Sanchez

Trong một trận đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ, thủ thành Robert Sanchez đã trở thành tâm điểm của những sai lầm khó hiểu. Ngay từ phút thứ 9, sự thiếu quyết đoán trong xử lý bóng bằng chân của anh đã suýt biếu không bàn thắng cho Beto.

Sự thiếu liên lạc giữa Sanchez và trung vệ Wesley Fofana trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên khi để tiền đạo đối phương dễ dàng dứt điểm qua đầu. Tệ hơn, ở bàn thua thứ hai, cú sút của Beto dù không quá hiểm hóc vẫn lọt qua háng thủ môn người Tây Ban Nha, đánh sập hoàn toàn tinh thần thi đấu của toàn đội.

2. Hệ thống phòng ngự thiếu tính liên kết

Hàng thủ Chelsea dưới thời HLV Liam Rosenior đang cho thấy sự xáo trộn đáng báo động với trung bình 5 sự thay đổi nhân sự mỗi trận. Sự thiếu ổn định này khiến bẫy việt vị của The Blues dễ dàng bị phá vỡ chỉ sau một đường chọc khe đơn giản của James Garner trong bàn mở tỷ số.

Các ngôi sao phòng ngự như Moises Caicedo hay Wesley Fofana đều có một ngày thi đấu dưới sức. Caicedo dễ dàng bị Iliman Ndiaye vượt qua trong tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba, trong khi Fofana liên tục thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi với sức mạnh của Beto và phải nhận thẻ vàng cuối trận.

3. Nghịch lý xG và sự vô duyên của hàng công

Thống kê chỉ ra Chelsea sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.11, cao hơn mức 0.98 của Everton. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế lại là con số không tròn trĩnh. Trong khi Everton tận dụng tối đa cơ hội, các chân sút trị giá hàng trăm triệu bảng của Chelsea lại tỏ ra hoàn toàn vô hại.

Joao Pedro gần như mất tích trên sân, còn Enzo Fernandez bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất ở phút 36 khi không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Pickford. Việc thiếu một "sát thủ" có khả năng chắt chiu cơ hội đang là bài toán nan giải khiến Chelsea bất lực trong việc xoay chuyển cục diện.

4. Tinh thần nhập cuộc rệu rã

Khác biệt lớn nhất giữa hai đội nằm ở thái độ tiếp cận trận đấu. Trong khi Everton duy trì cường độ pressing tầm cao ngay từ tiếng còi khai cuộc, Chelsea lại nhập cuộc với tâm thế uể oải. Suốt 20 phút đầu tiên, đội khách lùi sâu đội hình và liên tục để mất bóng ngay bên phần sân nhà, cho thấy dư chấn tâm lý từ thảm bại trước PSG vẫn chưa được giải tỏa.

5. Sự bế tắc của Liam Rosenior trên băng ghế chỉ đạo

Trước một David Moyes dày dạn kinh nghiệm, HLV trẻ Liam Rosenior hoàn toàn lạc lối trong việc tìm ra phương án chiến thuật hóa giải lối chơi áp sát của đối phương. Dù đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong hiệp hai khi tung Garnacho, Estevao và Liam Delap vào sân, lối chơi của Chelsea vẫn chỉ dừng lại ở những pha cầm bóng quẩn quanh không mục đích.

Liam Rosenior đang gặp áp lực lớn.

Sự thiếu ổn định về bộ khung đội hình và năng lực điều chỉnh trận đấu của Rosenior đang bị đặt dấu hỏi lớn. Thất bại thứ 4 liên tiếp đang đẩy vị chiến lược gia này vào tình cảnh cực kỳ khó khăn tại Stamford Bridge.