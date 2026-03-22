Chelsea thảm bại 0-3 trước Everton: Khi sự kiên nhẫn với Liam Rosenior dần cạn kiệt Thất bại thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường phơi bày một Chelsea bạc nhược với hàng thủ thảm họa và sự bế tắc trong tư duy chiến thuật của HLV Liam Rosenior.

Chuyến làm khách đến sân Hill Dickinson của Everton vốn được kỳ vọng là cơ hội để Chelsea gượng dậy sau cú sốc bị loại khỏi Champions League. Tuy nhiên, thực tế diễn ra như một cơn ác mộng kéo dài. Thầy trò HLV Liam Rosenior tiếp tục trình diễn một bộ mặt bạc nhược và nhận thất bại muối mặt 0-3, đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường.

Trận thua này không chỉ là một kết quả tồi tệ về mặt tỷ số mà còn phơi bày những lỗ hổng mang tính hệ thống đang tàn phá đội bóng thành London. Dưới đây là phân tích chi tiết về 5 nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch của The Blues tại Hill Dickinson.

1. Thảm họa mang tên Robert Sanchez

Trong một ngày mà hàng thủ cần sự ổn định tuyệt đối, người gác đền của Chelsea lại trở thành mắt xích yếu nhất. Robert Sanchez đã có một màn trình diễn thảm họa với hàng loạt sai lầm cá nhân khó tin. Ngay từ phút thứ 9, sự chần chừ trong pha xử lý bóng bằng chân của anh suýt chút nữa đã biếu không bàn thắng cho tiền đạo Beto bên phía đội chủ nhà.

Ở bàn thua đầu tiên, sự thiếu giao tiếp trầm trọng giữa Sanchez và trung vệ Wesley Fofana đã tạo ra khoảng trống mênh mông để tiền đạo Everton thực hiện cú bấm bóng qua đầu đầy kỹ thuật. Đỉnh điểm của sự thất vọng là bàn thua thứ hai, khi cú sút không quá hiểm hóc của Beto lại lọt háng Sanchez đi vào lưới. Tâm lý thi đấu bất ổn của thủ thành người Tây Ban Nha đã trực tiếp đánh sập ý chí chiến đấu của toàn đội ngay từ hiệp một.

2. Hàng phòng ngự hớ hênh và thiếu gắn kết

Hệ thống phòng ngự của Chelsea thực sự là một mớ hỗn độn. Sự xáo trộn nhân sự liên tục – trung bình 5 sự thay đổi mỗi trận dưới thời HLV Liam Rosenior – khiến các hậu vệ hoàn toàn mất đi sợi dây liên kết cần thiết. Ở bàn thua đầu tiên, bẫy việt vị của Chelsea phá sản hoàn toàn trước một đường chọc khe đơn giản từ James Garner.

Bàn thua thứ ba là minh chứng rõ nét nhất cho sự lỏng lẻo khi Moises Caicedo dễ dàng bị Iliman Ndiaye ngoặt bóng vượt qua trong vòng cấm. Wesley Fofana, người được tin tưởng đá chính thay cho Chalobah, cũng có một ngày thi đấu chật vật. Anh thường xuyên thua thiệt trong các pha tranh chấp tay đôi với Beto và phải nhận thẻ vàng ở cuối trận như một sự phản kháng trong bất lực.

3. Sự vô duyên của hàng công và nghịch lý xG

Số liệu thống kê cho thấy một nghịch lý đau đớn cho Chelsea. Dù họ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.11 – cao hơn mức 0.98 của Everton – nhưng bảng điện tử vẫn hiển thị con số 0 tròn trĩnh cho đội khách. Trong khi Everton tận dụng tối đa mọi cơ hội nhỏ nhất, các chân sút trị giá hàng trăm triệu bảng của Chelsea lại tỏ ra vô hại một cách khó hiểu.

Thông số Everton Chelsea Bàn thắng 3 0 Chỉ số xG 0.98 1.11 Kết quả Thắng Thua

Joao Pedro gần như "tàng hình" trong suốt thời gian hiện diện trên sân. Cơ hội rõ rệt nhất thuộc về Enzo Fernandez với cú volley cận thành ở phút 36, nhưng sự xuất sắc của thủ môn Pickford đã từ chối bàn thắng cho tiền vệ người Argentina. Việc thiếu đi một mẫu "sát thủ" biết chắt chiu cơ hội đang khiến Chelsea trả giá đắt trong việc xoay chuyển cục diện trận đấu.

4. Nhập cuộc rệu rã và thiếu sức sống

Trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt huyết và cường độ pressing tầm cao của Everton ngay từ tiếng còi khai cuộc, Chelsea lại nhập cuộc với thái độ uể oải và chậm chạp. Trong suốt 20 phút đầu tiên, The Blues thi đấu với khối đội hình thấp, liên tục để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm và gần như không thể đưa bóng qua vạch giữa sân.

Lối chơi lờ đờ, thiếu tính chiến đấu này cho thấy các cầu thủ dường như chưa thể vượt qua được cú sốc tâm lý sau thảm bại trước PSG tại Champions League hồi giữa tuần. Sự thiếu hụt về mặt tinh thần đã khiến Chelsea đánh mất thế trận vào tay đối thủ ngay từ những phút đầu tiên.

5. Sự bế tắc trong chiến thuật của Liam Rosenior

Trước lối chơi áp sát và kỷ luật được tổ chức bởi một David Moyes dày dạn kinh nghiệm, HLV Liam Rosenior hoàn toàn bế tắc. Dù đã nỗ lực thay đổi bằng cách tung vào sân hàng loạt cầu thủ tấn công như Garnacho, Estevao hay Liam Delap trong hiệp hai, Chelsea vẫn chỉ biết cầm bóng quẩn quanh mà không thể tạo ra những mảng miếng phối hợp sắc nét.

Việc xáo trộn đội hình quá nhiều khiến đội bóng thiếu đi một bộ khung ổn định để vận hành trơn tru. Thất bại thứ 4 liên tiếp đang đặt ra một dấu hỏi lớn về năng lực quản trị và trình độ chiến thuật của vị chiến lược gia trẻ tuổi này tại Stamford Bridge. Nếu không sớm tìm ra lời giải, chiếc ghế của Liam Rosenior chắc chắn sẽ lung lay dữ dội trong những ngày tới.