Chelsea thảm bại 0-3 trước Man City: Kỷ lục buồn sau 26 năm và sự lạc lối của Liam Rosenior Để thua trắng Man City ngay tại Stamford Bridge, Chelsea thiết lập chuỗi 3 trận liên tiếp không ghi bàn lần đầu tiên kể từ năm 1998, phơi bày cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng.

Sân vận động Stamford Bridge đã phải chứng kiến một trong những buổi tối tồi tệ nhất trong kỷ nguyên hiện đại của Chelsea. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau thất bại 0-3 trước Man City, một làn sóng la ó dữ dội đã trút xuống từ các khán đài. Đó không chỉ là sự thất vọng về một trận thua, mà là phản ứng trước sự bạc nhược và thiếu sức sống của một tập thể đang mất phương hướng.

Rosenior lạc lối cùng Chelsea

Sự sụp đổ mang tính hệ thống

Cơn ác mộng của The Blues bắt đầu từ một tình huống phơi bày sự chênh lệch về bản lĩnh giữa hai đội. Rayan Cherki có pha tạt bóng chuẩn xác để Nico O'Reilly bật cao đánh đầu tung lưới Robert Sanchez. Trong pha bóng này, Andrey Santos hoàn toàn bị đè bẹp, cho thấy sự non nớt của hàng phòng ngự Chelsea trước áp lực từ Man City.

Đáng ngại hơn cả kết quả là thái độ thi đấu của các cầu thủ áo xanh. Chelsea chơi bóng trong trạng thái uể oải, thiếu đi sự phản kháng cần thiết. Ngay cả khi những trụ cột như Moises Caicedo hay Joao Pedro bị rút ra khỏi sân, họ cũng không cho thấy sự khẩn trương. Sự buông xuôi hiện rõ trên khuôn mặt của từng thành viên, dù đội bóng đang rất cần điểm để cứu vãn tình hình tài chính sau khoản lỗ kỷ lục 262 triệu bảng.

Cột mốc buồn sau hơn hai thập kỷ

Thất bại này không chỉ khiến Chelsea trắng tay mà còn khắc tên họ vào lịch sử theo cách không mong muốn. Đây là trận thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh The Blues không thể ghi nổi một bàn thắng. Phải ngược dòng thời gian về tận tháng 3/1998, người hâm mộ mới thấy câu lạc bộ London trải qua chuỗi phong độ tệ hại tương tự.

Chỉ trong vòng 17 phút của hiệp hai, hệ thống phòng ngự của Liam Rosenior hoàn toàn tan rã với 3 bàn thua liên tiếp. Kịch bản tồi tệ này gợi nhớ lại những thất bại đau đớn của Chelsea tại đấu trường Champions League trước PSG trong quá khứ.

Caicedo trải qua ngày thi đấu khó quên

Sai lầm trong quản trị nhân sự

Quyết định loại bỏ Enzo Fernandez của HLV Liam Rosenior đang trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Dù tiền vệ người Argentina đã lên tiếng xin lỗi sau những lùm xùm chuyển nhượng liên quan đến Real Madrid, Rosenior vẫn kiên quyết giữ kỷ luật thép. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một quân bài chiến thuật quan trọng trong bối cảnh đội hình sứt mẻ đã khiến Chelsea mất đi khả năng kiểm soát tuyến giữa trước một Man City đầy bản lĩnh.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Liam Rosenior thừa nhận sự yếu kém về tâm lý của các học trò: "Mọi thứ nằm ở khả năng phục hồi trong những thời điểm khó khăn. Hiệp hai thực sự kém xa kỳ vọng. Chúng tôi đang lặp lại thói quen xấu: thủng lưới bàn đầu tiên và sụp đổ ngay sau đó".

Nguy cơ rời xa nhóm dự Champions League

Trận thua này khiến đại diện London bị Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm trong cuộc đua vào top 5, khi giải đấu chỉ còn lại 6 vòng. Áp lực lên ban lãnh đạo và chủ sở hữu BlueCo đang ngày một lớn khi các nhóm cổ động viên bắt đầu lên kế hoạch biểu tình phản đối.

Trên khán đài, hình ảnh huyền thoại Frank Lampard im lặng quan sát sự sụp đổ của đội bóng cũ như một biểu tượng cho sự tiếc nuối về một kỷ nguyên vàng son đã xa rời Stamford Bridge. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, Chelsea không chỉ đối mặt với một mùa giải trắng tay mà còn là cuộc khủng hoảng niềm tin kéo dài.