Chelsea thảm bại 2-5 trước PSG: Enzo Fernandez đơn độc giữa hàng thủ thảm họa Thất bại nặng nề tại lượt đi vòng 16 đội Champions League phơi bày những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự Chelsea, dù Enzo Fernandez đã có một màn trình diễn cá nhân xuất sắc.

Chelsea vừa trải qua một đêm kinh hoàng tại Paris khi để thua đậm 2-5 trước Paris Saint-Germain trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội Champions League. Kết quả này không chỉ khiến cánh cửa đi tiếp của đại diện nước Anh khép lại đáng kể mà còn phơi bày sự chênh lệch lớn về bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Cú sốc từ hàng phòng ngự và sai lầm cá nhân

Trong một trận cầu đỉnh cao, những sai lầm cá nhân luôn phải trả giá đắt. Thủ thành Filip Jorgensen đã có một ngày thi đấu dưới sức khi trực tiếp dẫn đến bàn thua của đội nhà. Sự lúng túng của anh đã tạo tâm lý bất ổn cho toàn bộ hệ thống phòng thủ phía trên.

Filip Jorgensen (5,3): Gần như biếu không cho PSG một bàn thắng, sau đó không thể cản phá cú dứt điểm thứ hai của Kvaratskhelia dù đã chạm được tay vào bóng.

Bên cạnh Jorgensen, các trung vệ như Wesley Fofana và Trevoh Chalobah cũng không giữ được sự tập trung cần thiết. Fofana liên tục để lộ khoảng trống, trong khi Chalobah bị các chân sút PSG kéo lùi sâu, dẫn đến việc mất phương hướng trong các tình huống dàn xếp tấn công của đối thủ.

Wesley Fofana (5,5): Anh đã có một buổi tối thi đấu vô cùng chệch choạc.

Trevoh Chalobah (5,3): Có một vài pha can thiệp quan trọng trong vòng cấm đội nhà, nhưng bị kéo lệch khỏi vị trí trong tình huống dàn xếp dẫn đến cú dứt điểm của Dembele.

Enzo Fernandez và nỗ lực muộn màng

Điểm sáng hiếm hoi của The Blues trong trận đấu này đến từ tuyến tiền vệ, nơi Enzo Fernandez chứng minh giá trị của mình. Không chỉ điều tiết lối chơi, cầu thủ người Argentina còn trực tiếp ghi bàn và kiến tạo, nhưng nỗ lực của một cá nhân là không đủ để lấp đầy những khoảng trống mênh mông ở phía sau.

Enzo Fernandez (7,1): Anh chứng minh bản thân là nhân tố tấn công mang tính quyết định với pha kiến tạo cho Gusto trước khi tự mình ghi bàn bằng một cú dứt điểm tuyệt đẹp.

Malo Gusto cũng để lại dấu ấn với bàn gỡ hòa sớm, mang lại hy vọng ngắn ngủi cho Chelsea trước khi PSG tăng tốc và nhấn chìm đội khách bằng cơn mưa bàn thắng.

Malo Gusto (5,6): Giữ được sự bình tĩnh để ghi bàn gỡ hòa đầu tiên cho Chelsea.

Bảng điểm chi tiết cầu thủ Chelsea (Thang điểm 10)

Cầu thủ Vị trí Điểm số Ghi chú Enzo Fernandez Tiền vệ 7,1 Ghi bàn và kiến tạo Pedro Neto Tiền đạo cánh 6,4 Nỗ lực đoạt bóng ấn tượng Moises Caicedo Tiền vệ 6,1 Tích cực thu hồi bóng Reece James Hậu vệ cánh 6,0 Mắc lỗi vị trí bàn đầu Joao Pedro Tiền đạo 6,0 Làm tường ổn định Cole Palmer Tiền vệ 5,7 Bị khóa chặt bởi Joao Neves Wesley Fofana Trung vệ 5,5 Thi đấu chệch choạc Filip Jorgensen Thủ môn 5,3 Trực tiếp dẫn đến bàn thua

Thất bại 2-5 ngay trên sân khách đặt Chelsea vào thế dựa chân tường trong trận lượt về. Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh hàng phòng ngự và tìm lại sự cân bằng, viễn cảnh rời sân chơi danh giá nhất châu Âu đang hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết đối với thầy trò HLV trưởng Chelsea.