Chelsea tiến gần thỏa thuận chiêu mộ Pep Chavarria: Mảnh ghép đa năng cho hàng thủ Đội chủ sân Stamford Bridge sắp hoàn tất các điều khoản cá nhân với hậu vệ Pep Chavarria từ Rayo Vallecano. Cầu thủ 28 tuổi được xem là phương án thay thế lý tưởng sau khi Marc Cucurella rời đi.

Chelsea đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng mùa hè nhằm khỏa lấp khoảng trống nơi hành lang cánh trái. Theo thông tin từ ký giả uy tín Ben Jacobs, đại diện phía Tây London đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận cuối cùng về các điều khoản cá nhân với Pep Chavarria, hậu vệ thuộc biên chế Rayo Vallecano.

Pep Chavarria nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Ảnh: Getty Images

Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh Chelsea vừa chấp nhận để Marc Cucurella gia nhập Real Madrid. Việc mất đi một nhân tố quan trọng ở cánh trái buộc Ban lãnh đạo "The Blues" phải tìm kiếm một phương án thay thế có sự ổn định và kinh nghiệm, và Pep Chavarria chính là cái tên được chọn.

Sự linh hoạt chiến thuật là chìa khóa

Ở tuổi 28, Pep Chavarria đang ở độ chín của sự nghiệp. Điểm mạnh lớn nhất khiến hậu vệ người Tây Ban Nha lọt vào mắt xanh của bộ phận tuyển trạch Chelsea chính là sự đa năng. Trong bóng đá hiện đại, những cầu thủ có thể thích nghi với nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau luôn được ưu tiên hàng đầu.

Dữ liệu phân tích cho thấy Chavarria có khả năng vận hành trơn tru dù đội bóng chơi với sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống hay hệ thống 3 trung vệ (với vai trò wing-back). Khả năng phòng ngự chắc chắn kết hợp với tư duy hỗ trợ tấn công tốt giúp anh trở thành một quân bài chiến lược quan trọng. Chelsea tin rằng sự hiện diện của anh sẽ đảm bảo tính cân bằng cho đội hình, bất kể huấn luyện viên áp dụng triết lý nào.

Cuộc đua tốc độ với Xabi Alonso

Sức hút của Pep Chavarria không chỉ dừng lại ở Stamford Bridge. Đáng chú ý, huấn luyện viên Xabi Alonso cũng được cho là rất muốn đưa cầu thủ này về để phục vụ cho kế hoạch dài hạn của mình. Chính sự cạnh tranh từ một chiến lược gia có nhãn quan nhạy bén như Alonso đã thúc đẩy Chelsea phải hành động quyết liệt hơn.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa Chelsea và Rayo Vallecano đang bước vào giai đoạn then chốt để thống nhất mức phí chuyển nhượng cuối cùng. Việc các điều khoản cá nhân sắp hoàn tất cho thấy mong muốn gia nhập Premier League của hậu vệ 28 tuổi là rất rõ ràng.

Cấu trúc nhân sự mới tại Stamford Bridge

Theo kế hoạch nhân sự dự kiến, Pep Chavarria sẽ đóng vai trò là phương án dự phòng chất lượng cao, có thể đảm nhiệm cả vị trí hậu vệ trái lẫn tiền vệ cánh khi cần thiết. Sự xuất hiện của anh cũng mở ra không gian phát triển cho các tài năng trẻ.

Cụ thể, tài năng trẻ Jorrel Hato dự kiến sẽ được đôn lên để đảm nhận vai trò đá chính thường xuyên hơn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Chavarria và sức trẻ của Hato được kỳ vọng sẽ tạo nên một hành lang trái vững chắc và giàu tính đột biến cho Chelsea trong mùa giải tới.

Trong một diễn biến khác trên thị trường chuyển nhượng, kình địch của Chelsea là Manchester United cũng đang rục rịch kế hoạch tăng cường hàng công. Đội chủ sân Old Trafford hiện dành sự quan tâm đặc biệt cho Folarin Balogun. Tiền đạo này vừa có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo đội tuyển Mỹ tại kỳ World Cup 2026, khiến giá trị chuyển nhượng của anh tăng phi mã.