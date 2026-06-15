Chelsea tìm người thay Cucurella: 4 mục tiêu hàng đầu sau cú sốc Real Madrid Chelsea buộc phải tái thiết hành lang cánh trái sau khi Marc Cucurella đạt thỏa thuận gia nhập Real Madrid với giá 50 triệu euro. Nathaniel Brown và Adrien Truffert đang dẫn đầu danh sách thay thế.

Phiên chợ hè 2026 vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi Real Madrid đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Marc Cucurella từ Chelsea. Với xác nhận "Here we go" từ Fabrizio Romano, thương vụ này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha mà còn đẩy đội bóng thành London vào thế khó trong việc tìm kiếm nhân sự thay thế xứng tầm.

Cú sốc mang tên Marc Cucurella và ảnh hưởng của Jose Mourinho

Việc Marc Cucurella chuẩn bị chuyển đến Bernabeu là thông tin gây ngạc nhiên cho giới mộ điệu. Từng là sản phẩm của lò La Masia, quyết định gia nhập đại kình địch Real Madrid của hậu vệ 27 tuổi được xem là một bước đi táo bạo. Theo các nguồn tin uy tín, mức phí chuyển nhượng dao động từ 35 triệu đến 50 triệu euro.

Cucurella đạt thỏa thuận gia nhập Real.

Sự hiện diện của Jose Mourinho tại Real Madrid được coi là yếu tố then chốt. "Người đặc biệt" đánh giá cao sự đa năng, khả năng pressing liên tục và tư duy chiến thuật của Cucurella. Trong bối cảnh Chelsea không thể giành vé dự cúp châu Âu mùa trước, việc các ngôi sao rời Stamford Bridge là điều khó tránh khỏi. Để lấp đầy khoảng trống này, HLV Xabi Alonso và ban lãnh đạo Chelsea đã đưa 4 cái tên vào danh sách rút gọn.

1. Nathaniel Brown - Ngôi sao đang lên tại World Cup 2026

Nếu Chelsea muốn đầu tư dài hạn vào một tài năng trẻ, Nathaniel Brown là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hậu vệ 22 tuổi này đang có màn trình diễn bùng nổ trong màu áo Eintracht Frankfurt tại Bundesliga và vừa ghi dấu ấn đậm nét cho đội tuyển Đức tại World Cup 2026.

Nathaniel Brown là mục tiêu tiềm năng với Chelsea.

Brown sở hữu lối chơi phiêu lưu, giàu tính đột biến và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng – những tố chất mà Xabi Alonso cực kỳ ưa thích. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng của anh sẽ không hề rẻ khi hợp đồng với Frankfurt còn thời hạn đến năm 2030 và Bayern Munich cũng đang theo dõi sát sao.

Nathaniel Brown tỏa sáng ở World Cup 2026.

2. Adrien Truffert - Biểu tượng của sự ổn định tại Bournemouth

Adrien Truffert nổi lên như một trong những hậu vệ cánh trái ổn định nhất Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Cầu thủ 24 tuổi là nhân tố chủ chốt giúp Bournemouth giành vé dự Europa League với thống kê ấn tượng: góp mặt trong toàn bộ 38 trận đấu tại Premier League.

Sự bền bỉ và khả năng thích nghi tuyệt vời với cường độ bóng đá Anh biến Truffert thành phương án an toàn nhất cho Chelsea vào lúc này. Anh có thể ngay lập tức khỏa lấp vị trí mà Cucurella để lại mà không cần quá nhiều thời gian hòa nhập.

3. Rayan Ait Nouri - Giải pháp từ băng ghế dự bị Man City

Một phương án chất lượng khác là Rayan Ait Nouri. Dù có tiềm năng lớn, Ait Nouri đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm suất đá chính tại Manchester City trước sự vươn lên của tài năng trẻ Nico O'Reilly. Chelsea có thể tận dụng tình hình này để thuyết phục hậu vệ người Algeria bằng một suất đá chính thường xuyên tại Stamford Bridge. Khả năng kéo bóng và đột phá của Ait Nouri là vũ khí sắc bén phù hợp với lối chơi hiện đại.

4. Alejandro Grimaldo - Kinh nghiệm cho mục tiêu ngắn hạn

Trong trường hợp cần một giải pháp kinh nghiệm và tiết kiệm, Alejandro Grimaldo của Bayer Leverkusen là ứng viên sáng giá. Ở tuổi 30 và chỉ còn một năm hợp đồng, nhà vô địch Bundesliga 2024 mang đến sự dày dặn ở các đấu trường lớn. Đây sẽ là bản hợp đồng "ngon, bổ, rẻ" giúp Chelsea ổn định hàng thủ trong ngắn hạn trước khi tìm kiếm những ngôi sao trẻ hơn.

Việc mất Cucurella là tổn thất lớn, nhưng đây cũng là cơ hội để Chelsea làm mới đội hình theo triết lý của Xabi Alonso. Sự lựa chọn trong những tuần tới sẽ quyết định diện mạo của hàng thủ The Blues trong cuộc đua giành lại vị thế tại Ngoại hạng Anh.