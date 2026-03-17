Chelsea tìm người thay Liam Rosenior: Từ Luis Enrique đến sự trở lại của Cesc Fabregas Trước nguy cơ mất vé Champions League và chuỗi kết quả bết bát, Chelsea đang cân nhắc sa thải Liam Rosenior để bổ nhiệm những chiến lược gia đẳng cấp như Luis Enrique hay Cesc Fabregas.

Tương lai của Liam Rosenior tại Stamford Bridge đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Kể từ khi tiếp quản đội bóng từ tay Enzo Maresca, triều đại của Rosenior thường xuyên bị bao phủ bởi những lùm xùm ngoài sân cỏ hơn là những dấu ấn chuyên môn thuần túy. Những cuộc tranh cãi với các đồng nghiệp và sự cố "Centre-circle gate" gần đây đã đẩy căng thẳng lên đỉnh điểm.

Theo Sky Sports Switzerland, giới chủ Chelsea có khả năng cao sẽ hành động quyết liệt nếu đội bóng không thể đảm bảo một vị trí trong top dự Champions League mùa tới. Trong bối cảnh áp lực bủa vây, tờ Express Sport đã liệt kê 4 ứng viên hàng đầu có thể ngồi vào chiếc ghế nóng tại Tây London.

1. Luis Enrique – Đẳng cấp thượng lưu và tham vọng Premier League

Luis Enrique từ lâu đã được công nhận là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, khác với những đồng nghiệp cùng đẳng cấp, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa một lần thử sức tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh là Ngoại hạng Anh.

Đáng chú ý, Enrique từng có buổi phỏng vấn trực tiếp với Chelsea vào năm 2023 trước khi CLB chọn Mauricio Pochettino. Sau khi gặt hái thành công cùng Paris Saint-Germain, đây có thể là thời điểm hoàn hảo để ông kiểm chứng năng lực quản trị trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của bóng đá Anh.

2. Cesc Fabregas – Sự trở lại của thần tượng Stamford Bridge

Nếu Chelsea tìm kiếm một cái tên có khả năng hàn gắn niềm tin nơi người hâm mộ, Cesc Fabregas chính là lựa chọn số một. Với 5 năm cống hiến rực rỡ trong màu áo xanh, Fabregas sở hữu sự thấu hiểu sâu sắc về văn hóa câu lạc bộ và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ phòng thay đồ.

Bên cạnh yếu tố cảm xúc, năng lực cầm quân của Fabregas đang được chứng minh tại Como. Dưới sự dẫn dắt của anh, đội bóng Serie A này đang cạnh tranh sòng phẳng cho một suất dự Champions League. Một bước tiến tới băng ghế chỉ đạo tại một câu lạc bộ lớn ở châu Âu dường như chỉ còn là vấn đề thời gian đối với cựu tiền vệ này.

3. Felipe Luis – Làn gió mới từ bóng đá Nam Mỹ

Một gương mặt thân quen khác trong đội hình vô địch Ngoại hạng Anh 2014/15 là Felipe Luis cũng đang lọt vào tầm ngắm. Chiến lược gia này từng được liên kết với Chelsea vào đầu năm nay sau khi gây ấn tượng mạnh mẽ trong vai trò huấn luyện viên tại Flamengo.

Bất chấp việc đưa Flamengo lên ngôi vương Copa Libertadores 2025, Luis đã bất ngờ bị sa thải vào đầu năm nay. Với tư duy chiến thuật hiện đại và sự am hiểu về Premier League, Felipe Luis được đánh giá là phương án mang tính đột phá cho đội ngũ quản trị của tập đoàn BlueCo.

4. Oliver Glasner – Lựa chọn thực tế và kinh nghiệm

Trong danh sách các ứng viên, Oliver Glasner được xem là phương án dễ tiếp cận nhất. Nhà cầm quân này đã thông báo sẽ chia tay Crystal Palace vào cuối mùa giải hiện tại và đang tích cực tìm kiếm thử thách mới.

Mặc dù phong cách huấn luyện của Glasner có thể khác biệt so với triết lý mà giới chủ Chelsea theo đuổi trước đây, nhưng trong bối cảnh đội bóng cần sự ổn định ngay lập tức, kinh nghiệm thực chiến tại Ngoại hạng Anh của ông là một điểm cộng lớn. Đây có thể là "làn gió mới" cần thiết để Chelsea cứu vãn tình hình hiện tại.