Chelsea trói chân Jesse Derry đến năm 2032 trước khi gửi sang Sporting Lisbon Tiền đạo 19 tuổi Jesse Derry vừa đặt bút ký bản hợp đồng dài hạn kỷ lục với Chelsea trước khi chính thức chuyển sang Sporting Lisbon theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Chelsea vừa thực hiện một bước đi chiến lược trong kế hoạch quản lý tài năng dài hạn khi chính thức công bố thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Jesse Derry đến tận năm 2032. Ngay sau khi cam kết tương lai tại sân Stamford Bridge, ngôi sao 19 tuổi này sẽ chuyển sang khoác áo Sporting Lisbon theo dạng cho mượn trong mùa giải 2026/27.

Tầm nhìn dài hạn với "viên ngọc thô" Jesse Derry

Quyết định ký hợp đồng có thời hạn 8 năm cho thấy niềm tin tuyệt đối của ban huấn luyện Chelsea vào tiềm năng của Derry. Dù mới chỉ có 3 lần ra sân cho đội một ở mùa giải trước, tiền đạo trẻ này đã bộc lộ những phẩm chất đặc biệt, đủ để câu lạc bộ thành London quyết định bảo vệ giá trị của anh bằng một bản giao kèo dài hạn kỷ lục.

Derry đến Sporting Lisbon theo dạng cho mượn. (Ảnh: Shutterstock)

Việc chuyển đến Sporting Lisbon được xem là bước đi đúng đắn cho sự nghiệp của Derry. Môi trường bóng đá Bồ Đào Nha, đặc biệt là tại Lisbon, vốn nổi tiếng là "lò luyện" mát tay cho các tài năng trẻ trước khi họ vươn mình trở thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Tại đây, Derry được kỳ vọng sẽ có cơ hội ra sân thường xuyên để tích lũy kinh nghiệm thực chiến đỉnh cao.

Sự theo dõi sát sao từ London

Trong thông báo chính thức, đại diện Chelsea khẳng định đội ngũ chuyên môn của câu lạc bộ sẽ không bỏ sát bất kỳ bước tiến nào của cầu thủ 19 tuổi tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. "Mọi thành viên tại Chelsea đều chúc Jesse những điều tốt đẹp nhất cho mùa giải sắp tới. Chúng tôi mong chờ được chứng kiến và tiếp tục hỗ trợ quá trình phát triển của cậu ấy", phía The Blues nhấn mạnh.

Thanh lọc đội hình: Tương lai trái ngược của Alejandro Garnacho

Trái ngược với kế hoạch phát triển dành cho Derry, Chelsea đang đẩy nhanh quá trình thanh lý những cái tên không còn nằm trong kế hoạch dài hạn. Alejandro Garnacho hiện là cái tên tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng khi đội bóng chủ quản đang nỗ lực tìm kiếm đối tác để bán đứt ngôi sao người Argentina.

Chelsea được cho là đã đặt mức giá 50 triệu euro cho Garnacho và kiên quyết từ chối mọi đề nghị cho mượn. Hiện tại, AS Roma đang là câu lạc bộ mới nhất bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc đến thương vụ này. Việc ưu tiên bán đứt thay vì cho mượn cho thấy quyết tâm của Chelsea trong việc tái cấu trúc đội hình và cân bằng tài chính cho những mục tiêu chuyển nhượng tiếp theo.