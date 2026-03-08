Chelsea từ chối 86 triệu bảng từ Arsenal cho Joao Pedro: Đòn giáng vào tham vọng của Arteta Chelsea khước từ đề nghị 86 triệu bảng của Arsenal dành cho Joao Pedro, khẳng định tiền đạo Brazil là nhân tố không thể chạm tới tại Stamford Bridge.

Arsenal vừa nhận câu trả lời phũ phàng từ đối thủ cùng thành phố khi nỗ lực chiêu mộ chân sút Joao Pedro bị dập tắt ngay lập tức. Dù đại diện bắc London sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán con số lên tới 100 triệu euro (tương đương 86 triệu bảng), Chelsea vẫn thẳng thừng từ chối nhằm bảo vệ ngôi sao số một trên hàng công.

Joao Pedro trở thành mục tiêu hàng đầu của Arsenal sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Chelsea.

Bài toán trung phong và sự đường đột của Arsenal

Quyết định dạm mua Joao Pedro phản ảnh rõ tham vọng lẫn sự sốt sắng của HLV Mikel Arteta trong chiến dịch gia cố lực lượng. Dù đã đưa về Viktor Gyokeres, màn trình diễn thiếu ổn định của chân sút này buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải tiếp tục tìm kiếm một giải pháp đẳng cấp hơn nhằm bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Ban đầu, mục tiêu ưu tiên của Pháo thủ là Julian Alvarez. Tuy nhiên, mức giá vượt ngưỡng 100 triệu bảng mà Atletico Madrid yêu cầu đã khiến thương vụ nhanh chóng rơi vào bế tắc. Chuyển hướng sang Joao Pedro, Arsenal kỳ vọng con số 86 triệu bảng có thể làm xiêu lòng The Blues, nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Lời khẳng định vị thế của Chelsea

Tại Stamford Bridge, Joao Pedro được quy hoạch là hạt nhân trung tâm trong kế hoạch tái thiết của tân HLV Xabi Alonso. Chân sút 24 tuổi vừa trải qua chiến dịch thi đấu chói sáng với 20 pha lập công trên mọi đấu trường, khẳng định vị thế tiền đạo chủ lực không thể thay thế.

Bên cạnh việc khước từ Arsenal và ngăn chặn sự dòm ngó từ Barcelona, ban lãnh đạo Chelsea đã lập tức kích hoạt kế hoạch giữ chân dài hạn. Mặc dù hợp đồng hiện tại giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2032, đội bóng tây London vẫn chuẩn bị sẵn một bản giao kèo mới kéo dài thêm một năm, đi kèm mức thù lao tăng lên đáng kể.

Thái độ cứng rắn từ Chelsea cho thấy cơ hội để Arsenal lật ngược thế cờ trong thương vụ này gần như bằng không. Joao Pedro nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge, tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn tấn công quan trọng nhất của The Blues trong mùa giải tới.