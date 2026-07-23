Chelsea và Aston Villa trước cạm bẫy 45 ngày của UEFA: Bài toán cân não từ Rogers đến Garnacho Việc Chelsea chiêu mộ Morgan Rogers và Aston Villa theo đuổi Alejandro Garnacho đang vấp phải quy tắc 45 ngày khắt khe của UEFA, buộc hai câu lạc bộ phải tìm cách lách luật để cân bằng sổ sách tài chính.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá hiện đại không còn đơn thuần là cuộc đấu trí trên bàn đàm phán giữa các giám đốc thể thao, mà đã trở thành một ván cờ tài chính phức tạp của những kế toán trưởng. Chelsea và Aston Villa, hai đội bóng đang nỗ lực hiện thực hóa tham vọng tại đấu trường châu Âu, đang nhận thấy mình rơi vào tâm điểm của một cuộc chiến pháp lý mới: quy định 45 ngày của UEFA về các giao dịch hoán đổi cầu thủ.

Morgan Rogers và con số 117 triệu bảng đầy toan tính

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào thương vụ Morgan Rogers chuyển sang Chelsea với mức phí khổng lồ 117 triệu bảng. Đối với Aston Villa, đây không chỉ là việc bán đi một ngôi sao đang lên, mà là một cú hích tài chính cực lớn. Sau khi trừ đi các khoản hoa hồng đại lý và phí trả lại cho câu lạc bộ cũ Middlesbrough, đội bóng vùng Birmingham dự kiến sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận kế toán ròng từ 80 đến 90 triệu bảng.

Khoản lợi nhuận này cực kỳ quan trọng để Aston Villa đáp ứng các quy định về tỷ lệ chi phí đội hình của UEFA, đặc biệt là khi họ chuẩn bị bước vào các thỏa thuận dàn xếp tài chính cho năm 2025. Tuy nhiên, áp lực từ cơ quan quản lý bóng đá châu Âu đang buộc Chelsea và Aston Villa phải tính toán cực kỳ cẩn trọng để không vi phạm các rào cản vô hình.

Chelsea phải tính toán cẩn trọng sau khi vung tiền mua Rogers.

Cạm bẫy 45 ngày: Khi UEFA siết chặt kẽ hở

Quy định của UEFA nêu rõ: bất kỳ hai câu lạc bộ nào thực hiện việc mua và bán cầu thủ qua lại trong vòng 45 ngày thuộc cùng một kỳ chuyển nhượng sẽ bị coi là một hợp đồng hoán đổi (swap deal). Đây là nỗ lực của UEFA nhằm ngăn chặn tình trạng các đội bóng "thổi phồng" giá trị cầu thủ để ghi nhận lợi nhuận sổ sách ngay lập tức, một kỹ thuật tài chính từng gây tranh cãi trong quá khứ.

Trong bối cảnh Aston Villa đang khao khát có được sự phục vụ của Alejandro Garnacho từ Chelsea, quy tắc này trở thành một bài toán hóc búa. Ngay cả khi thương vụ Garnacho được thực hiện vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng (1/9), khoảng thời gian kể từ khi Rogers đến Chelsea vẫn chưa vượt quá ngưỡng 45 ngày. Nếu điều này xảy ra, UEFA chắc chắn sẽ quy kết đây là một vụ trao đổi, làm vô hiệu hóa những lợi thế về kế toán mà hai đội bóng đang hướng tới.

Chiến thuật mượn cầu thủ: Lối thoát duy nhất?

Để vượt qua rào cản này, các chuyên gia tài chính cho rằng Aston Villa buộc phải thay đổi phương án tiếp cận Garnacho. Thay vì mua đứt, một hợp đồng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt (option to buy) có thể là chìa khóa. Theo luật, hình thức này không bị coi là hoán đổi cầu thủ vì giao dịch mua bán chính thức không diễn ra trong khung thời gian bị giám sát.

Tuy nhiên, ranh giới giữa "tùy chọn" và "bắt buộc" là rất mong manh. Một hợp đồng mượn với các điều khoản bắt buộc mua dựa trên những mục tiêu dễ đạt được (như số trận ra sân tối thiểu) vẫn có thể bị UEFA đưa vào tầm ngắm. Các cơ quan quản lý sẽ phân tích sâu vào bản chất của thỏa thuận để xác định liệu đó có phải là một nỗ lực lách luật có chủ đích hay không.

Sự khác biệt giữa UEFA và Premier League

Đáng chú ý, quy định của Ban tổ chức Ngoại hạng Anh hiện tại vẫn cởi mở hơn so với các tiêu chuẩn của UEFA. Điều này tạo ra một nghịch lý: một thương vụ có thể hợp lệ tại giải quốc nội nhưng lại khiến câu lạc bộ gặp rắc rối khi bước ra sân chơi châu lục. Tottenham và Brighton từng thực hiện các thương vụ chuyển nhượng riêng biệt như Jan Paul van Hecke hay Luka Vuskovic mà không gặp vấn đề gì, phần lớn là do họ nằm ngoài "vùng nguy hiểm" về ngưỡng giám sát tài chính.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire nhận định rằng UEFA đang đi trước một bước trong việc ngăn chặn các câu lạc bộ sử dụng thị trường chuyển nhượng như một công cụ làm đẹp báo cáo tài chính. Việc xác định tính chất pháp lý của từng thương vụ giờ đây quan trọng không kém gì kỹ năng ghi bàn trên sân cỏ.

Alonso sẽ tiếp tục thanh lý bớt những người thừa trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, áp lực thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch sẽ càng đè nặng lên vai các huấn luyện viên và ban lãnh đạo. Sự thận trọng của Chelsea và Aston Villa trong các thương vụ Rogers hay Garnacho chính là minh chứng rõ nét nhất cho một kỷ nguyên bóng đá mới, nơi các con số trên bảng cân đối kế toán cũng có sức nặng tương đương với điểm số trên bảng xếp hạng.