Chelsea và bước ngoặt năm 2027: Todd Boehly rời ghế chủ tịch giữa cuộc nội chiến ngầm Tháng 5/2027 đánh dấu cột mốc chuyển giao quyền lực tại Stamford Bridge khi Todd Boehly nhường ghế cho Clearlake Capital, khép lại 5 năm đầy biến động của Chelsea.

Tại Stamford Bridge, nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ không chỉ đếm ngược ngày bắt đầu triều đại Xabi Alonso mà còn báo hiệu sự kết thúc quyền lực của Todd Boehly. Theo thỏa thuận tiếp quản từ năm 2022, tháng 5/2027 sẽ là cột mốc 5 năm đầu tiên, thời điểm quyền chủ tịch phải được chuyển giao từ Boehly sang quỹ đầu tư Clearlake Capital. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là phát súng mở màn cho một cuộc tái cơ cấu sâu sắc tại Tây London.

Boehly sẽ rời ghế chủ tịch vào năm tới.

Sự rạn nứt giữa hai thái cực sở hữu

Mối quan hệ giữa Todd Boehly và Behdad Eghbali từ lâu đã trở thành chủ đề phân tích của giới chuyên môn. Một bên là Boehly – doanh nhân người Mỹ ưa thích sự hào nhoáng, người từng tự phong làm Giám đốc thể thao tạm quyền. Phía đối diện là Eghbali – nhà điều hành có xu hướng kiểm soát tuyệt đối, can thiệp sâu từ thị trường chuyển nhượng đến các vấn đề kỹ thuật tại khu tập huấn Cobham.

Sự khác biệt về triết lý vận hành đã tạo nên một khoảng cách vô hình. Trong khi Boehly dần lùi về phía sau, Eghbali lại trở thành "ông chủ hiện hữu", trực tiếp đàm phán với các ứng viên HLV và quản lý đội ngũ lãnh đạo dựa trên dữ liệu. Việc hai ông chủ sở hữu các công ty PR riêng biệt và ngồi tại các khu vực VIP khác nhau tại Stamford Bridge là minh chứng rõ nhất cho một mối quan hệ thiếu gắn kết.

Xabi Alonso: Canh bạc cuối của sự đồng thuận

Việc bổ nhiệm Xabi Alonso vào vị trí Quản lý (Manager) thay vì HLV trưởng (Head coach) là một bước đi mang tính nhượng bộ giữa các phe phái. Sau những thất bại với mô hình áp đặt dữ liệu thuần túy lên các HLV trẻ như Enzo Maresca, Alonso được hứa hẹn có tiếng nói lớn hơn trong nhân sự. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là liệu Eghbali có thể kiềm chế bản năng kiểm soát để cho Alonso không gian cần thiết, hay chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ rơi vào vòng xoáy áp lực thượng tầng.

Thượng tầng Chelsea đang cho thấy nhiều bất ổn.

Thất bại trong quản trị và dự án sân vận động

Dù đã có những danh hiệu như Club World Cup hay Conference League, Chelsea vẫn đang đối mặt với những thất bại về mặt quản trị kinh doanh. Việc thiếu hụt nhà tài trợ áo đấu dài hạn và sự sụt giảm giá trị thương hiệu trong các báo cáo tài chính gần đây đã đặt dấu hỏi lớn về năng lực của ban lãnh đạo. Đặc biệt, dự án tái thiết Stamford Bridge vẫn giậm chân tại chỗ sau 4 năm do sự thiếu đồng nhất về phương án xây mới hay cải tạo.

Sự chuyển giao chức chủ tịch sang Clearlake vào năm tới được kỳ vọng sẽ chấm dứt "cuộc nội chiến ngầm" tại tập đoàn BlueCo. Đã có những tín hiệu về việc một bên muốn mua đứt cổ phần của bên còn lại để thống nhất quyền lực. Đối với người hâm mộ Chelsea, điều quan trọng nhất không phải là ai ngồi ghế chủ tịch, mà là một đội bóng có bản sắc và sự ổn định – những giá trị đã bị lung lay dữ dội trong suốt 4 năm qua.