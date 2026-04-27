Chelsea và cuộc thanh lọc đội hình: 6 cái tên phải rời Stamford Bridge mùa hè này Đứng trước áp lực từ giới chủ BlueCo và viễn cảnh vắng mặt tại Champions League, Chelsea buộc phải thực hiện cuộc thanh trừng nhân sự mạnh mẽ để tái cấu trúc đội hình đắt giá nhưng kém hiệu quả.

Chelsea đang trải qua một mùa giải đầy biến động khi rơi xuống vị trí thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, khiến cơ hội dự Champions League gần như đã tan biến. Trong bối cảnh người hâm mộ bắt đầu biểu tình phản đối chính sách chi tiêu của giới chủ BlueCo, đồng sở hữu Behdad Eghbali đã thừa nhận sự cần thiết của một chiến lược mới. Trận chung kết FA Cup với Man City sắp tới được xem là cứu cánh cuối cùng cho một mùa giải thất bát, nhưng dù kết quả ra sao, một cuộc thanh trừng lực lượng quy mô lớn là điều không thể tránh khỏi vào mùa hè này.

Chelsea sở hữu nhiều ngôi sao nhưng chưa hiệu quả.

Những bài toán nan giải ở hàng phòng ngự

Robert Sanchez: Sự thiếu ổn định nơi khung gỗ

Về mặt thống kê, Robert Sanchez đã có những khoảnh khắc tỏa sáng, điển hình là màn trình diễn tại bán kết FA Cup. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của thủ thành người Tây Ban Nha chính là sự thiếu ổn định. Những sai lầm ngớ ngẩn vô cớ đã không ít lần khiến The Blues phải trả giá đắt. Để hiện thực hóa tham vọng trở lại vị thế đỉnh cao, Chelsea cần một người gác đền đẳng cấp quốc tế. Nếu những mục tiêu như Mike Maignan sẵn sàng gia nhập, việc bán Sanchez để dọn đường cho một sự nâng cấp chất lượng là quyết định hợp lý.

Wesley Fofana: Gánh nặng từ mức giá 95 triệu USD

Gia nhập Stamford Bridge với kỳ vọng khổng lồ, nhưng Wesley Fofana cho đến nay vẫn là một nỗi thất vọng lớn. Dù tình trạng chấn thương đã cải thiện trong mùa giải 2025-26, trung vệ này lại thường xuyên gặp vấn đề về kỷ luật và gây ra sự hỗn loạn trong hệ thống phòng ngự. Trong khi Trevoh Chalobah đang duy trì phong độ ổn định, Chelsea nên cân nhắc chia tay Fofana ngay khi nhận được lời đề nghị hợp lý để tránh việc hợp đồng của anh trở thành gánh nặng tài chính dài hạn.

Fofana chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Benoit Badiashile: Đánh mất niềm tin

Cựu trung vệ Monaco hiện không còn giữ được vị trí trong kế hoạch của ban huấn luyện. Những chấn thương lặt vặt liên tiếp đã bào mòn phong độ và sự tự tin của Badiashile. Dù sở hữu thể hình lý tưởng và kỹ năng chuyền bóng khá tốt, anh vẫn lạc lõng trong môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 25, việc ra đi tìm kiếm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp là giải pháp tốt nhất cho cả cầu thủ này lẫn câu lạc bộ.

Sự bế tắc trên hàng công và những bản hợp đồng lỗi

Alejandro Garnacho: Cú áp phe thất bại

Từng được kỳ vọng rất lớn khi cập bến từ Manchester United với giá 54 triệu USD, nhưng Alejandro Garnacho đã không thể vươn tầm tại London. Dù sở hữu tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống, cầu thủ này lại bộc lộ nhiều lỗ hổng về kỹ thuật cơ bản và tư duy chơi bóng tập thể. Con số 12 bàn thắng và kiến tạo là quá khiêm tốn so với bản hợp đồng kéo dài 7 năm. Chelsea nên chấp nhận cắt lỗ sớm, với Napoli hoặc các câu lạc bộ từ Saudi Arabia là những đối tác tiềm năng.

Marc Guiu và Liam Delap: Sự lệch pha về đẳng cấp và lối chơi

Marc Guiu, dù được mua với giá rẻ từ Barcelona, đã bộc lộ rõ sự non nớt và chưa đủ trình độ để cạnh tranh suất đá chính tại Chelsea. Vai trò lựa chọn thứ 3 trên hàng công khiến sự nghiệp của tiền đạo 20 tuổi này giậm chân tại chỗ. Trong khi đó, Liam Delap lại là một trường hợp chuyển nhượng sai lầm về mặt chiến thuật. Mạnh mẽ trong các pha phản công nhưng Delap hoàn toàn lạc lõng trong lối chơi kiểm soát bóng mà Chelsea đang xây dựng. Anh thiếu sự tinh tế cần thiết để trở thành điểm tựa cho hàng tiền đạo.

Cuộc cải tổ này không chỉ nhằm mục đích cân bằng ngân sách mà còn là lời khẳng định về một tư duy quản trị mới tại Stamford Bridge: ưu tiên chất lượng và sự phù hợp thay vì chỉ tập trung vào những cái tên đắt giá.