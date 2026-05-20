Chelsea và Liverpool đại chiến giành Bowen, Barca gây bất ngờ với Joao Pedro Thị trường chuyển nhượng nóng lên với cuộc đua giành Jarrod Bowen, Barcelona chuyển hướng sang Joao Pedro và lộ diện người kế vị tiềm năng của Pep Guardiola.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ khi các ông lớn Ngoại hạng Anh đồng loạt gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Jarrod Bowen. Trong khi đó, Barcelona đã thực hiện một bước đi chiến lược mới khi từ bỏ mục tiêu Julian Alvarez để tập trung vào ngôi sao của Chelsea.

Cuộc đua tam mã giành chữ ký Jarrod Bowen

Chelsea, Liverpool và Manchester United đang tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhằm sở hữu tiền đạo cánh Jarrod Bowen của West Ham. Ngôi sao 29 tuổi người Anh được xem là phương án tăng cường sức mạnh tấn công hữu hiệu cho bất kỳ đội bóng nào trong nhóm Big Six.

Tương lai của Bowen tại sân London đang trở nên bất định trong bối cảnh West Ham đối mặt với các vấn đề tài chính nghiêm trọng và nguy cơ xuống hạng. Đây là cơ hội vàng để các đại gia Ngoại hạng Anh chiêu mộ cầu thủ chất lượng nhất của The Hammers với một mức giá hợp lý.

Bowen đang trong tầm ngắm của nhiều CLB lớn.

Barcelona chuyển hướng sang Joao Pedro

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã có quyết định đầy bất ngờ khi giảm bớt sự quan tâm dành cho Julian Alvarez (Atletico Madrid). Thay vào đó, đội bóng xứ Catalan đang dồn toàn lực để chiêu mộ chân sút Joao Pedro thuộc biên chế Chelsea.

Chân sút 24 tuổi người Brazil hiện là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của HLV trưởng Barcelona. Ban lãnh đạo đội chủ sân Camp Nou tin rằng phong cách thi đấu đa năng và kỹ thuật của Joao Pedro sẽ phù hợp hoàn hảo với hệ thống chiến thuật mới mà CLB đang xây dựng, đồng thời mức giá của anh cũng dễ tiếp cận hơn so với Alvarez.

Kế hoạch kế vị của Pep Guardiola tại Manchester City

HLV Pep Guardiola đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai của Manchester City bằng việc ủng hộ Enzo Maresca trở thành người kế nhiệm mình tại Etihad. Chiến lược gia người Ý đang là cái tên thu hút sự chú ý của hàng loạt CLB lớn như AC Milan, Tottenham và Real Madrid sau khi rời Chelsea.

Về phần mình, Pep Guardiola dự kiến sẽ dành một năm nghỉ ngơi sau khi kết thúc hợp đồng với đội chủ sân Etihad. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn tái tạo năng lượng trước khi tìm kiếm thử thách mới ở cấp độ đội tuyển quốc gia, một mục tiêu mà ông đã ấp ủ từ lâu.

Biến động trên băng ghế huấn luyện và thị trường Serie A

Tại Bồ Đào Nha, Benfica đang nỗ lực thuyết phục HLV Marco Silva của Fulham về dẫn dắt đội bóng để thay thế Jose Mourinho – người được cho là sắp gia nhập Real Madrid. Bên cạnh Marco Silva, Ruben Amorim cũng là một ứng viên sáng giá trong danh sách rút gọn của đội bóng thành Lisbon.

Trong khi đó, ngôi sao Paulo Dybala của AS Roma đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới tại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 32, nhà vô địch World Cup người Argentina muốn tìm kiếm thử thách tại xứ sở sương mù sau nhiều năm khẳng định đẳng cấp tại Serie A.

Dybala cân nhắc đến Ngoại hạng Anh thi đấu.

Những thương vụ đáng chú ý khác

