Chelsea và Newcastle đại chiến vì Folarin Balogun: Mức giá 55 triệu euro cho sát thủ World Cup Sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, Folarin Balogun trở thành tâm điểm của kỳ chuyển nhượng khi Chelsea và Newcastle sẵn sàng chi đậm để đưa anh trở lại Ngoại hạng Anh.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến một cuộc đua song mã đầy kịch tính giữa hai thế lực tài chính của Ngoại hạng Anh. Cả Chelsea và Newcastle United đều đã đưa Folarin Balogun, chân sút vừa tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026, vào danh sách mục tiêu ưu tiên nhằm giải quyết bài toán hiệu suất trên hàng công.

Balogun đang chơi khá tốt ở World Cup. Ảnh: Getty.

Áp lực tài chính tại Stade Louis II và mức giá 55 triệu euro

Theo báo cáo từ Caught Offside, AS Monaco đã chính thức đặt mức giá từ 50 đến 55 triệu euro cho ngôi sao số một của đội tuyển Mỹ. Con số này được xem là một động thái bắt buộc từ phía đội bóng Công quốc nhằm cân đối ngân sách sau khi họ không thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới. Việc thiếu hụt nguồn thu từ đấu trường danh giá nhất châu Âu buộc Monaco phải chấp nhận chia tay trụ cột nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Kể từ khi rời Arsenal để gia nhập Ligue 1 với bản hợp đồng trị giá 30 triệu euro vào năm 2023, Balogun đã chứng minh được giá trị của một trung phong hiện đại. Thống kê cho thấy tiền đạo sinh năm 2001 đã đóng góp dấu giày vào 44 bàn thắng (31 pha lập công và 13 đường kiến tạo) sau 91 trận đấu cho Monaco. Hiệu suất ổn định này chính là lý do khiến giá trị của anh tăng vọt trên thị trường chuyển nhượng.

Bài toán hàng công tại Stamford Bridge và St James' Park

Tại Tây London, ban lãnh đạo Chelsea đang ráo riết tìm kiếm một số 9 thực thụ. Mặc dù sở hữu nhiều tài năng trẻ, nhưng sự thiếu chắc chắn về tương lai của Liam Delap buộc huấn luyện viên trưởng phải có phương án dự phòng chất lượng. Balogun, với kinh nghiệm đã được tôi luyện tại cả Premier League và Ligue 1, được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống tấn công giàu tốc độ của The Blues.

Trong khi đó, Newcastle United cũng đang đối mặt với những vấn đề tương tự. Đội bóng của huấn luyện viên Eddie Howe cần một sự nâng cấp đáng kể sau khi những bản hợp đồng như Nick Woltemade hay Yoane Wissa chưa thể khỏa lấp được kỳ vọng. Sự khao khát một trung phong có khả năng độc lập tác chiến và dứt điểm đa dạng như Balogun là điều dễ hiểu trong bối cảnh "Chích chòe" muốn duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.

Sức hút từ Ngoại hạng Anh

Không chỉ có hai đại gia kể trên, danh sách những đội bóng theo đuổi tiền đạo 25 tuổi còn có sự góp mặt của Everton, Borussia Dortmund và Juventus. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng một bến đỗ tại Ngoại hạng Anh vẫn mang lại sức hút lớn nhất đối với cựu tiền đạo Pháo thủ. Việc trở lại xứ sở sương mù không chỉ là cơ hội để Balogun khẳng định lại năng lực mà còn giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao sau một kỳ World Cup thành công.

Với việc AS Monaco đang cần tiền mặt để bù đắp thâm hụt ngân sách, thương vụ này dự kiến sẽ có những bước tiến triển nhanh chóng trong vài tuần tới. Khả năng đáp ứng các điều khoản tài chính hấp dẫn từ phía Chelsea hoặc Newcastle sẽ là yếu tố then chốt quyết định tương lai của chân sút người Mỹ trong mùa hè này.