Chelsea và Newcastle tính thực hiện vụ tráo đổi "bom xịt" Nick Woltemade và Liam Delap Hai đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh đang cân nhắc phương án tráo đổi nhân sự đầy bất ngờ nhằm cứu vãn sự nghiệp cho bộ đôi tiền đạo đắt giá nhưng đang gây thất vọng lớn.

Thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vốn nổi tiếng với những thương vụ đầy kịch tính và nằm ngoài dự liệu. Mới đây, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào tin đồn về một màn tráo đổi nhân sự giữa Chelsea và Newcastle. Theo nguồn tin từ nhà báo Simon Phillips, hai câu lạc bộ này đang cân nhắc một thỏa thuận xoay quanh hai tiền đạo Nick Woltemade và Liam Delap – những cái tên từng được kỳ vọng lớn nhưng chưa thể tỏa sáng tại bến đỗ hiện tại.

Nick Woltemade và sự lạc lõng tại St. James' Park

Tại sân St. James' Park, bản hợp đồng kỷ lục Nick Woltemade đang trải qua những ngày tháng đầy áp lực. Chuyển đến Newcastle với mức giá lên tới 69 triệu bảng Anh vào mùa hè năm ngoái, chân sút này vẫn chưa thể chứng minh giá trị tương xứng với số tiền mà đội bóng đã bỏ ra. Sau 45 lần ra sân, Woltemade mới chỉ ghi được vỏn vẹn 10 bàn thắng.

Nick Woltemade lọt vào tầm ngắm của Chelsea.

Vấn đề lớn nhất của Woltemade dường như nằm ở sự tương thích với hệ thống chiến thuật của HLV Eddie Howe. Khi đá cắm, anh hoàn toàn bị cô lập và gặp khó khăn trong việc kết nối với các vệ tinh xung quanh. Ngay cả khi được thử nghiệm lùi sâu để tham gia luân chuyển bóng, tiền đạo này vẫn bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. Newcastle có vẻ sẵn sàng chia tay chân sút này để gỡ gạc lại khoản đầu tư khổng lồ.

Liam Delap: Từ hy vọng đến nỗi thất vọng tại Chelsea

Ở chiều ngược lại, Liam Delap thậm chí còn có màn trình diễn mờ nhạt hơn tại Stamford Bridge. Gia nhập Chelsea với giá 30 triệu bảng hồi tháng 6 năm ngoái sau giai đoạn thi đấu bùng nổ trong màu áo Ipswich Town, chân sút người Anh mới chỉ có đúng 1 bàn thắng tại giải đấu cao nhất xứ sương mù. Lối chơi càn lướt mạnh mẽ của Delap dường như bị triệt tiêu hoàn toàn trong hệ thống tấn công thiếu tính trực diện của Chelsea.

Delap vốn đã được Newcastle quan tâm từ khi còn khoác áo Ipswich Town.

Việc Chelsea đặt niềm tin vào Woltemade vào thời điểm này được đánh giá là một canh bạc mạo hiểm. Khó có thể khẳng định một cầu thủ đang mất phong độ tại Newcastle sẽ ngay lập tức cải thiện được sức mạnh hỏa lực cho đội bóng của HLV hiện tại. Tuy nhiên, những đồn đoán về thương vụ này đã xuất hiện dai dẳng trong nhiều tháng qua, cho thấy sự nghiêm túc từ phía các bên liên quan.

Phân tích tính khả thi và rào cản tài chính

Nếu xét về mặt chuyên môn, Newcastle được cho là đội nắm lợi thế hơn trong vụ trao đổi này. Lối chơi của "Chích chòe" rất cần một mũi nhọn có tốc độ và khả năng kéo giãn hàng phòng ngự như Delap. Dù đang thất bại tại London, nhưng tiềm năng của Delap vẫn là thứ vũ khí mà Eddie Howe có thể khai thác. Hơn nữa, với mức định giá thấp hơn Woltemade, Newcastle có thể thu về thêm một khoản tiền mặt để cân đối sổ sách.

Dù vậy, một cuộc trao đổi cầu thủ trực tiếp (swap deal) là điều gần như không thể xảy ra do các quy định khắt khe của UEFA về lợi nhuận và tính bền vững tài chính. Để tối ưu hóa sổ sách kế toán, hai câu lạc bộ nhiều khả năng sẽ thực hiện hai thương vụ mua bán riêng biệt. Trong một thị trường chuyển nhượng đầy biến động, kịch bản "điên rồ" này vẫn đang khiến giới mộ điệu phải đặc biệt quan tâm.