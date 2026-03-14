Chelsea và nỗi ám ảnh trung lộ của Liam Rosenior: Bài kiểm tra cân não trước Newcastle Sau thất bại tại Champions League, chiến thuật triển khai bóng của Liam Rosenior bị chỉ trích dữ dội. Trận đấu với Newcastle sẽ là lời hồi đáp về khả năng thích nghi của Chelsea.

Thất bại nặng nề 2-5 trước Paris Saint-Germain tại Champions League không chỉ là một trận thua về tỷ số, mà còn phơi bày những lỗ hổng chết người trong triết lý bóng đá của Liam Rosenior. Chiến lược gia này đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì sự kiên định đến mức cực đoan trong việc triển khai bóng ngắn từ phần sân nhà qua trục giữa, ngay cả khi đối phương đã dàn xếp đội hình bắt bài hoàn hảo.

Liam Rosenior đối mặt với khó khăn về mặt chiến thuật trong cuộc đấu Newcastle.

Sự ám ảnh mang tên trung lộ và cái giá phải trả

Huyền thoại Jamie Carragher đã không ngần ngại gọi cách tiếp cận của Rosenior là một "sự ám ảnh" tai hại. Phân tích trên CBS Sports, Carragher chỉ ra rằng sai lầm của thủ thành Filip Jorgensen tại Paris là hệ quả trực tiếp từ việc bị ép buộc phải chuyền bóng xuyên qua trung tâm thay vì chọn các phương án an toàn ở hai biên. Việc thiếu linh hoạt trong các tình huống thoát pressing khiến lối chơi của Chelsea trở nên dễ đoán và mong manh một cách lạ kỳ.

Sự cứng nhắc này không chỉ khiến các cá nhân mắc lỗi mà còn đặt hệ thống phòng ngự vào tình trạng báo động đỏ. Trước một Newcastle United nổi tiếng với khả năng pressing tầm cao đầy quyết tâm, nếu Rosenior không thay đổi, kịch bản tại Paris rất có thể sẽ lặp lại ngay tại Stamford Bridge.

Văn hóa trách nhiệm hay sự bảo thủ chiến thuật?

Đáp lại những lời chỉ trích, Liam Rosenior vẫn giữ vững lập trường về một nền văn hóa trách nhiệm tập thể. Trong buổi họp báo trước vòng đấu Ngoại hạng Anh, ông khẳng định mọi vị trí, kể cả thủ môn, đều phải cạnh tranh sòng phẳng dựa trên phong độ. Rosenior nhấn mạnh: "Trách nhiệm là của tập thể. Tôi mắc sai lầm, mọi người đều mắc sai lầm. Đó là một phần của văn hóa mà tôi muốn xây dựng tại câu lạc bộ này".

Tuy nhiên, tuyên bố này của Rosenior đang được đặt dưới kính hiển vi. Liệu việc bảo vệ học trò như Jorgensen là hành động xây dựng niềm tin, hay chỉ là cách để ông che đậy cho một hệ thống chiến thuật đang vận hành thiếu hiệu quả? Cuộc chiến nơi khung gỗ giữa Jorgensen và Robert Sanchez hiện là tâm điểm chú ý, phản ánh sự bất ổn trong cách lựa chọn nhân sự của "The Blues".

Không dễ để đánh bại một Newcastle đang có tinh thần quyết tâm.

Bài toán nhân sự và hy vọng từ các nhân tố mới

Thử thách cho Chelsea càng chồng chất khi lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Sự vắng mặt của Pedro Neto (treo giò) và Estevao Willian (chấn thương gân kheo) tước đi những mũi khoan lợi hại nhất ở hành lang cánh. Điều này có thể đẩy Chelsea vào thế khó, buộc họ phải tiếp tục dồn bóng vào trung lộ – đúng vào cái bẫy mà Newcastle mong đợi.

Điểm sáng hiếm hoi của đội bóng lúc này là phong độ chói sáng của Joao Pedro, người đã có 18 bàn thắng mùa này. Bên cạnh đó, sự trở lại của Jamie Gittens, Romeo Lavia và Dario Essugo mang đến những lựa chọn dự phòng chất lượng để Rosenior có thể tính đến việc thay đổi sơ đồ hoặc cách tiếp cận trận đấu.

Trận đấu với Newcastle không chỉ là cuộc đua top 5, mà là thời điểm để Rosenior chứng minh sự linh hoạt của mình. Một chiến thắng tại Stamford Bridge là mệnh lệnh bắt buộc để dập tắt những hoài nghi về một triết lý đang bị coi là "kéo lùi" đội bóng.