Chelsea và Real Madrid làm đảo lộn thị trường chuyển nhượng với 2 cú lật kèo trăm triệu euro Chelsea cướp Morgan Rogers khỏi tay Arsenal với giá 117 triệu bảng, trong khi Real Madrid chi 120 triệu euro đánh bại PSG để sở hữu sao trẻ Yan Diomande.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến những diễn biến kịch tính chưa từng có, khi các thương vụ đắt giá vượt mốc 100 triệu euro có thể bị đảo ngược chỉ trong tích tắc. Dù Arsenal và Paris Saint-Germain tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng trong cuộc đua giành chữ ký của các mục tiêu hàng đầu, sự can thiệp chớp nhoáng từ Chelsea và Real Madrid đã tạo nên hai cú "lật kèo" mang tính bước ngoặt.

Morgan Rogers và thương vụ khiến Arsenal ngỡ ngàng

Morgan Rogers chính là cái tên mở đầu cho chuỗi chấn động trên thị trường chuyển nhượng. Ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa từ lâu đã nằm trong danh sách mục tiêu số một của Arsenal. Đội chủ sân Emirates đã dành hơn một năm theo đuổi và tin tưởng rằng họ giữ lợi thế tuyệt đối trong việc sở hữu tiền vệ này.

Tuy nhiên, sự chủ quan của Pháo thủ khi kiên nhẫn chờ đợi kỳ World Cup 2026 kết thúc mới gửi lời đề nghị chính thức đã tạo cơ hội cho Chelsea. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge âm thầm tiến hành đàm phán với tốc độ chóng mặt.

Rogers từ chối Arsenal để chọn Chelsea.

Bằng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Chelsea nhanh chóng chốt thương vụ với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng (khoảng 138 triệu euro). Con số này giúp Rogers chính thức vượt qua mốc 116 triệu bảng của Elliot Anderson để trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Bên cạnh yếu tố tài chính, kế hoạch phát triển chiến thuật rõ ràng dưới thời tân HLV Xabi Alonso đã thuyết phục hoàn toàn Rogers. Việc để mất mục tiêu chiến lược vào tay kình địch cùng thành phố là một đòn đau đối với ban lãnh đạo Arsenal.

Real Madrid dùng tiền nâng giá, đánh bại PSG trong vụ Yan Diomande

Kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại ở thương vụ Yan Diomande. Ngôi sao 19 tuổi của RB Leipzig ban đầu được coi là đã tiến rất gần đến việc gia nhập Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp thậm chí đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân cho một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà.

Dù vậy, Real Madrid đã xuất hiện vào phút chót để làm thay đổi cục diện. Sau khi lời đề nghị đầu tiên trị giá 100 triệu euro bị RB Leipzig từ chối, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngay lập tức nâng mức giá lên 120 triệu euro để hoàn tất thỏa thuận.

Diomande đầu quân cho Real Madrid thay vì PSG.

Trước động thái quyết liệt từ phía Real Madrid, PSG phản ứng bằng cách tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Đại diện đội bóng nước Pháp đưa ra thông điệp đanh thép gửi tới Sky Sports:

“Mức phí chuyển nhượng được yêu cầu và tiền lương là hoàn toàn không cân xứng và bị bóp méo. Paris Saint-Germain sẽ không đánh đổi các nguyên tắc quản lý tài chính lành mạnh và cân bằng đội hình.”

Sự thay đổi về tư duy đàm phán trên thị trường chuyển nhượng

Động thái rút lui của ĐKVĐ Champions League cho thấy sự kiên định của họ trong việc kiểm soát quỹ lương và phí chuyển nhượng. Ngược lại, Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế thống trị trên thị trường nhờ khả năng ra quyết định nhanh chóng và sẵn sàng chi đậm cho các tài năng trẻ hàng đầu.

Hai thương vụ bom tấn của Morgan Rogers và Yan Diomande phản ánh thực tế mới của bóng đá hiện đại: sự kiên nhẫn trong đàm phán có thể dễ dàng bị đè bẹp bởi tốc độ và tiềm lực tài chính áp đảo.