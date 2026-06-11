Chelsea và thương vụ Dusan Vlahovic: Cơ hội miễn phí hay rủi ro chiến thuật cho Xabi Alonso? Chelsea đang nỗ lực tiếp cận Dusan Vlahovic sau khi anh rời Juventus theo dạng tự do. Dù không mất phí chuyển nhượng, chân sút này vẫn là một canh bạc rủi ro.

Chelsea một lần nữa bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu tối thượng: tìm kiếm một số 9 đẳng cấp để giải quyết bài toán dứt điểm. Trong bối cảnh Joao Pedro đang tỏa sáng nhưng thiếu người chia lửa, đặc biệt là sau thất bại của bản hợp đồng Liam Delap, The Blues đã hướng sự chú ý đến Dusan Vlahovic. Tiền đạo người Serbia vừa trở thành cầu thủ tự do, mở ra một cơ hội lớn nhưng cũng đầy rẫy những hoài nghi tại Stamford Bridge.

Cú hích từ thị trường chuyển nhượng tự do

Thông tin Dusan Vlahovic quyết định rời Juventus sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối tháng này đã gây chấn động thị trường chuyển nhượng Italy. Nguyên nhân chính được xác định là do những bất đồng không thể hàn gắn về mức lương, khi Juventus buộc phải thắt chặt quỹ lương để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một trung phong đang ở độ chín của sự nghiệp mà không phải bỏ ra bất kỳ khoản phí chuyển nhượng nào.

Chelsea được cho là đang theo sát tình hình của Vlahovic.

Với thành tích ghi hơn 10 bàn thắng mỗi mùa trong suốt 6 năm chinh chiến tại Serie A, Vlahovic rõ ràng là một tên tuổi bảo chứng cho năng lực săn bàn. Chelsea, với tiềm lực tài chính hùng hậu, hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo này khi sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe về mặt thu nhập. Tuy nhiên, đằng sau con số bàn thắng ấn tượng là những dấu hỏi lớn về phong độ thực tế của anh trong những mùa giải gần đây.

Xabi Alonso và bài toán tương thích chiến thuật

Vấn đề lớn nhất khiến các chuyên gia hoài nghi về thương vụ này chính là sự lệch pha giữa phong cách của Vlahovic và triết lý bóng đá của tân HLV Xabi Alonso. Trong khi hệ thống của Alonso ưu tiên những tiền đạo có tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và giỏi khai thác không gian như Nicolas Jackson hay Delap, thì Vlahovic lại là mẫu trung phong mục tiêu cổ điển.

Vlahovic chắc chắn sẽ đòi hỏi một mức lương khủng.

Tiền đạo người Serbia không mạnh ở khả năng qua người hay sự linh động trong việc lùi sâu hỗ trợ lối chơi. Anh cần một hệ thống phục vụ tối đa để phát huy khả năng dứt điểm trong vòng cấm. Việc đưa Vlahovic về Stamford Bridge có thể giúp Chelsea đa dạng hóa các phương án tấn công, nhưng cũng có thể trở thành một sự lãng phí nếu Xabi Alonso không thể điều chỉnh chiến thuật để thích nghi với một trung phong tĩnh.

Canh bạc mang tên tính ổn định

Một điểm đáng lưu ý khác là phong độ thiếu ổn định của Vlahovic tại Juventus. Những giai đoạn ghi bàn bùng nổ của anh thường đi kèm với những chuỗi trận im hơi lặng tiếng kéo dài. Tại môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi cường độ cao như Ngoại hạng Anh, sự thiếu ổn định này có thể trở thành thảm họa, gợi nhớ lại những khoảng thời gian khó khăn của các tiền đạo trước đây tại Chelsea.

Dù là một thương vụ miễn phí về phí chuyển nhượng, nhưng với mức lương khổng lồ và những rủi ro về mặt lối chơi, Dusan Vlahovic thực sự là một canh bạc lớn của ban lãnh đạo The Blues. Nếu không có một kế hoạch sử dụng nhân sự rõ ràng, đội bóng thành London rất có thể sẽ lặp lại những sai lầm trong quá khứ trên hàng công.