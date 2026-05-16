Chelsea vs Man City: Đại chiến lịch sử tranh ngôi vương FA Cup tại Wembley Lần đầu tiên Chelsea và Manchester City đối đầu trực tiếp tại chung kết FA Cup 2025/26, khép lại mùa giải bằng màn so tài đỉnh cao giữa hai thế lực của bóng đá Anh.

Sân vận động Wembley đang trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi chứng kiến cuộc đối đầu giữa Chelsea và Manchester City tại chung kết FA Cup mùa giải 2025/26. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai câu lạc bộ này chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng của giải đấu lâu đời nhất hành tinh, hứa hẹn một màn so tài rực lửa giữa đại diện của London và Manchester.

Chelsea có thể làm nên bất ngờ trước Man City?

Cuộc đọ sức giữa những ông vua đấu trường Cup

Số liệu thống kê kể từ mùa giải 2016/17 cho thấy sự thống trị tuyệt đối của hai đội bóng tại sân chơi FA Cup. Manchester City dẫn đầu với 45 chiến thắng và 159 bàn thắng, trong khi Chelsea bám sát với 37 trận thắng cùng 111 lần sút tung lưới đối phương. Tuy nhiên, cả hai đều bước vào trận đấu này với khát khao xóa bỏ dớp thất bại: Man City đã thua trong hai trận chung kết gần nhất, còn Chelsea cũng trắng tay ở 3 lần tiến vào trận đấu cuối cùng tại Wembley gần đây.

Mục tiêu của Chelsea là giành danh hiệu FA Cup lần thứ 9 trong lịch sử câu lạc bộ, trong khi đoàn quân của Manchester City hướng tới chiếc cúp thứ 8 để khẳng định vị thế tại xứ sở sương mù.

Tình hình lực lượng và bài toán chiến thuật

HLV Calum McFarlane mang đến tin vui cho cổ động viên Chelsea khi xác nhận bộ đôi trụ cột Reece James và Levi Colwill đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng ra sân. Sự trở lại của các ngôi sao này, kết hợp cùng phong độ ổn định của Alejandro Garnacho, Pedro Neto và thủ môn Robert Sanchez, giúp đại diện London có được đội hình tối ưu nhất cho trận đánh lớn.

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester City bước vào trận đấu với áp lực lớn về mặt thể lực khi vẫn đang phải căng sức tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong một trận chung kết cúp quốc nội cho đội bóng thành Manchester.

Joao Pedro là đầu tàu của Chelsea.

Những thông số chuyên sâu trước giờ bóng lăn

Cả hai đội đều đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu năm nay với tổng cộng 21 bàn thắng mỗi bên. Điểm nhấn cá nhân đáng chú ý thuộc về Enzo Fernandez, người đã đóng góp vào 6 bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) cho Chelsea tại FA Cup mùa này. Nếu lập công vào thứ Bảy tới, anh sẽ trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên ghi bàn ở cả bán kết lẫn chung kết FA Cup kể từ sau thành tích của Didier Drogba và Ramires mùa 2011/12.

Về phía nhân sự ghi bàn, Joao Pedro đã cán mốc 20 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này cho Chelsea, trong khi Pedro Neto đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu với 4 pha lập công. Một thống kê đáng lo ngại cho Man City là tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng của họ trong hai trận chung kết gần nhất chỉ đạt 2%, sụt giảm nghiêm trọng so với mức trung bình 19% ở các vòng đấu trước đó.

Lịch sử đối đầu giữa các đội bóng London và Manchester tại chung kết FA Cup đã diễn ra 11 lần, với ưu thế nghiêng về phía thủ đô (6 thắng, 5 thua). Trận đấu này sẽ được định đoạt ngay trong ngày, nếu hòa sau 90 phút sẽ đá hiệp phụ và luân lưu. Đội vô địch sẽ giành suất tham dự UEFA Europa League mùa tới, trừ trường hợp Man City thắng và đã có vé dự Champions League, suất này sẽ được chuyển cho đội có thứ hạng cao nhất tại Ngoại hạng Anh chưa có vé đi châu Âu.