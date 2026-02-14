Chelsea vùi dập Hull City 4-0: Show diễn thượng hạng của Pedro Neto tại FA Cup Cú hat-trick đẳng cấp của Pedro Neto cùng sự tỏa sáng bất ngờ của Liam Delap đã giúp Chelsea giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Hull City tại vòng 4 FA Cup.

Chelsea vừa khẳng định sức mạnh vượt trội tại vòng 4 FA Cup bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 ngay trên sân MKM của Hull City. Dù có những thời điểm thi đấu thiếu sắc bén, đoàn quân của HLV Liam Rosenior vẫn tạo ra một thế trận áp đảo hoàn toàn để ghi tên mình vào vòng kế tiếp, để lại nhiều dấu ấn đậm nét về cả cá nhân lẫn lối chơi tập thể.

Màn trình diễn điểm 10 của Pedro Neto

Ngôi sao sáng nhất trong đêm diễn tại MKM không ai khác ngoài Pedro Neto. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã trình diễn một bộ kỹ năng dứt điểm đa dạng, biến những cơ hội không quá rõ rệt thành bàn thắng. Hiệu suất của anh thực sự đáng nể khi ghi 3 bàn từ chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) không quá cao.

Bàn mở tỷ số của Neto là một cú sút xa đầy uy lực, tiếp nối là sự tinh quái với pha đá phạt góc trực tiếp thành bàn và cuối cùng là tình huống chạy chỗ, phối hợp nhóm ăn ý để hoàn tất cú hat-trick. Neto không chỉ định đoạt kết quả trận đấu mà còn là nguồn cảm hứng lớn nhất cho hàng công của The Blues trong suốt 90 phút.

Pedro rực sáng với hat-trick.

Sự phung phí cơ hội trong hiệp một

Dù giành chiến thắng đậm đà, Chelsea vẫn để lại những nỗi lo nhất định về khả năng tận dụng cơ hội, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên. Trước khi Pedro Neto khai thông thế bế tắc, đội khách lẽ ra đã có thể dẫn trước ít nhất 3 bàn nếu các chân sút như Estevao, Garnacho và Delap chắt chiu hơn.

Đáng chú ý nhất là tình huống Estevao lừa bóng qua cả thủ môn ở phút 17 nhưng lại bỏ lỡ, hay sự chần chừ của Delap trước khung thành trống. HLV Rosenior chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện "thước ngắm" cho các học trò, bởi trước những đối thủ mạnh ở các vòng sau, sự phung phí này có thể sẽ phải trả giá đắt.

Liam Delap: Từ tội đồ đến người hùng kiến tạo

Liam Delap đã trải qua một trận đấu với nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. Phút 21, anh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với pha bỏ lỡ khó tin. Tuy nhiên, thay vì gục ngã, tiền đạo trẻ này đã có màn lột xác mạnh mẽ để trở thành người phục vụ thầm lặng nhưng hiệu quả nhất trận đấu.

Bằng khả năng càn lướt, tốc độ và kỹ thuật làm tường, Delap đã tạo ra những khoảng trống mênh mông cho các đồng đội. Với cú hat-trick kiến tạo, Delap không chỉ chuộc lỗi cho pha bỏ lỡ đầu trận mà còn khẳng định giá trị quan trọng của mình trong sơ đồ chiến thuật của Chelsea với vai trò một tiền đạo mục tiêu biết hy sinh vì tập thể.

Delap có trận đấu với nhiều cung bật cảm xúc.

Tín hiệu tích cực từ những nhân tố mới và trẻ

Trận thắng "4 sao" này cũng là sân khấu để các tài năng trẻ và nhân tố mới bước ra ánh sáng. Mamadou Sarr, trong lần đầu tiên ra sân sau khi trở về từ hợp đồng cho mượn, đã gây ấn tượng mạnh với khả năng phát động tấn công. Đường chuyền vượt tuyến đẳng cấp của anh cho Estevao cho thấy nhãn quan chiến thuật tốt và sự điềm tĩnh cần thiết của một hậu vệ hiện đại.

Bên cạnh đó, việc tài năng trẻ Jesse Derry được trao cơ hội ra mắt ở phút 77 là một tín hiệu tích cực khác. Nó cho thấy cam kết của đội bóng trong việc xây dựng đội ngũ kế cận và sẵn sàng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ xứng đáng khi thế trận đã an bài.